España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo
Tras un inesperado empate en el debut, la selección española está obligada a conseguir una victoria para no complicar sus aspiraciones de clasificación. Arabia Saudita, que igualó con Uruguay en la primera fecha, intentará dar otro golpe en el Grupo H.
España y Arabia Saudita se enfrentarán este domingo desde las 13 en el Atlanta Stadium por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente necesita sumar de a tres para recuperar terreno después de su sorpresivo empate ante Cabo Verde, mientras que los asiáticos llegan fortalecidos tras rescatar un valioso punto frente a Uruguay.
La "Roja", una de las grandes candidatas al título, no pudo romper el cero en su estreno y ahora buscará reencontrarse con su mejor versión para acercarse a los 16avos de final. Todo indica que Lamine Yamal volverá a comenzar el partido entre los suplentes, mientras que el resto de la base titular se mantendría sin modificaciones.
Arabia Saudita, por su parte, mostró una imagen sólida en el empate contra el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa y demostró que puede competir de igual a igual ante selecciones de primer nivel. Con un triunfo podría quedar muy cerca de la clasificación a la siguiente instancia.
Posibles formaciones de España y Arabia Saudita, por el Mundial 2026
España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Gavi. DT: Luis de la Fuente.
Arabia Saudita: Mohammed Alowais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Alamri, Hassan Altambakti, Moteb Al Harbi; Mohammed Abu Al Shamat, Mohammed Kanno, Abdullah Alkhaibari, Salem Al Dawsari; Musab Al Juwayr y Firas Al Breikan. DT: Georgios Donis.
Datos del partido: horario y por dónde ver el Mundial 2026
Hora: 13.00
TV: TyC Sports
Árbitro: Raphael Claus (Brasil)
Estadio: Atlanta Stadium