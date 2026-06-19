Mundial 2026

Panini advirtió sobre imitaciones del álbum del Mundial 2026: qué detalles hay que revisar

Ante el furor y el posterior desabastecimiento de la colección oficial de la Copa Mundial 2026, el mercado se inundó de copias ilegales y estafas virtuales.

Panini advirtió sobre imitaciones del álbum del Mundial 2026: qué detalles hay que revisar
Foto: eldocetv
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Panini alertó en Argentina sobre la circulación de álbumes y figuritas falsas del Mundial 2026 debido al desabastecimiento y la alta demanda del producto oficial.
  • Para identificar los originales, la empresa detalló precios oficiales, aclaró que no vende por redes sociales y que los sobres legítimos tienen un frente holográfico.
  • La advertencia busca proteger a los consumidores de estafas virtuales y sobreprecios, asegurando que se mantendrán los canales de distribución oficiales en el país.
Resumen generado con IA

Los álbumes y figuritas del Mundial de Fútbol se convirtieron en la atracción momentánea de los fanáticos del fútbol. Completar el álbum y, en particular, conseguir la imagen de un jugador favorito llegaron a ser los objetivos de la temporada. Pero, ante la creciente demanda que se originó, aparecieron imitaciones más económicas, de otra calidad, pero extraoficiales.

Pampita fue víctima de una estafa con figuritas del Mundial y recibió dos cajas de puré de tomate en lugar del álbum

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Panini, la empresa comercializadora del álbum original –y de los álbumes y colecciones de los últimos años–, hizo un comunicado para esclarecer algunos detalles. “Estamos al tanto de la gran demanda de la colección Copa Mundial de la Fifa 2026 y por nuestra parte seguimos trabajando sin cesar para realizar un abastecimiento constante”, publicaron desde la entidad

Figuritas Panini en faltante

Adultos, adolescentes, niños, hombres, mujeres, amigos y familias completas se lanzaron a la búsqueda de las figuritas. El fenómeno escaló a tal nivel de popularidad que los sobres oficiales de la marca dejaron de llegar al público. En un mercado altamente demandante, las figuritas dejaron de conseguirse, razón por la que la marca se vio obligada a hacer llegar información para distinguir la mercadería original de las imitaciones.

Ante la falta de figuritas Panini, empezó una comercialización inducida de versiones falsas que alegaban menor precio a modo de promoción. “La empresa no ha realizado cambios en sus precios de venta, ni ha modificado las condiciones comerciales en ninguno de sus canales de ventas desde el lanzamiento de la colección por lo cual los precios sugeridos no se han modificado”, publicaron desde Panini.

Cómo reconocer figuritas oficiales de Panini

En primer lugar, Panini destacó los precios de venta sugeridos al público. El álbum debería comercializarse en torno a los $12.000; el paquete de siete figuritas, en torno a los $2.000; y, el álbum tapa dura, en torno a los $25.000.

También se alertó por la aparición de estafas online que se realizan mediante WhatsApp o Facebook. La compañía aseguró no utilizar ninguna de estas plataformas para hacer ventas o eníos. A su vez, indicó que los únicos canales de venta digital son www.zonakids.com y la tienda oficial Panini Argentina en Mercado Libre.

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La venta de sobres falsificados o de otros orígenes no está autorizada en el país. Por último, un detalle no menor es que los sobres oficiales para la República Argentina tienen un frente holográfico Panini e indican ser de “Industria Argentina”.

“Recomendamos no validar aumentos de precios y recurrir a aquellos puntos de venta o tiendas online que no hayan realizado aumento de precios desde el inicio de la colección”, solicitaron desde la marca.

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