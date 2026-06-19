Panini advirtió sobre imitaciones del álbum del Mundial 2026: qué detalles hay que revisar

Ante la falta de figuritas Panini, empezó una comercialización inducida de versiones falsas que alegaban menor precio a modo de promoción. “La empresa no ha realizado cambios en sus precios de venta, ni ha modificado las condiciones comerciales en ninguno de sus canales de ventas desde el lanzamiento de la colección por lo cual los precios sugeridos no se han modificado”, publicaron desde Panini.