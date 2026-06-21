¿A qué hora juega Argentina ante Austria por la fecha 2 del Mundial 2026?

Con el nuevo formato del torneo, que estrena una ronda de 16avos de final a la que accederán los dos mejores de cada zona y los mejores terceros, dar un paso firme en Dallas resulta clave para Argentina. Tras medir fuerzas con Austria, la fase de grupos para el seleccionado cerrará el sábado 27 de junio a las 23 ante Jordania, en el mismo estadio texano, donde se terminarán de definir las posiciones de cara a las llaves de eliminación directa.