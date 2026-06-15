Cuál es la diferencia horaria entre Argentina y Kansas City, la sede de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La ilusión tiene una primera parada y esa es la Ciudad de Kansas. En el estadio homónimo de Missouri tendrá lugar el debut de la vigente campeona del mundo con Argelia, en un partido que se disputará este martes 16 de junio. La distancia que separa a la Argentina de la ciudad estadounidense son unos 9.000 kilómetros, un viaje aéreo de unas 17 a 18 horas pero una emoción que no conoce de fronteras y recorta distancias desde el fin del mundo hasta el norte del continente. En cuanto a los husos horarios, hay una separación de algunas horas entre ambas naciones.