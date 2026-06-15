Mundial 2026

Cuál es la diferencia horaria entre Argentina y Kansas City, la sede de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La primera estación para la gloria es Kansas City donde la Argentina debutará en el partido contra Argelia.

Kansas City Stadium, la sede del primer partido.
Kansas City Stadium, la sede del primer partido. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina debutará contra Argelia en el Mundial 2026 el martes 16 de junio en Kansas City, iniciando la defensa de su título mundial a las 22:00 hora de nuestro país.
  • El encuentro tendrá una diferencia de dos horas menos en Kansas City (UTC-5). La distancia de 9.000 kilómetros separa a la hinchada argentina del estadio del debut.
  • Este debut inicia el camino de la Albiceleste para defender su corona en el Grupo J, que continuará en Dallas con los partidos programados frente a Austria y Jordania.
Resumen generado con IA

La ilusión tiene una primera parada y esa es la Ciudad de Kansas. En el estadio homónimo de Missouri tendrá lugar el debut de la vigente campeona del mundo con Argelia, en un partido que se disputará este martes 16 de junio. La distancia que separa a la Argentina de la ciudad estadounidense son unos 9.000 kilómetros, un viaje aéreo de unas 17 a 18 horas pero una emoción que no conoce de fronteras y recorta distancias desde el fin del mundo hasta el norte del continente. En cuanto a los husos horarios, hay una separación de algunas horas entre ambas naciones.

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Kansas City es conocida por ser escenario de deportes de masas y nombrada como una de las capitales del fútbol en Estados Unidos, sede del Sporting KC, dos veces campeón de la MLS así como del KC Current de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL). Es además el albergue del recinto en el que Argentina disputará su primer encuentro en la Copa Mundial de Fútbol 2026 contra el otro contrincante del grupo J, Argelia, y regularmente es la casa del equipo de la NFL, los Kansas City Chiefs que ostentan el récord Guinness de “la ovación del público más fuerte en un estadio al aire libre”.

Cuál es la diferencia horaria entre Argentina y Kansas City

En cuanto a posición geográfica, la Ciudad de Kansas se encuentra en el centro de Estados Unidos. Es una región ubicada en el Medio Oeste del país y limita al norte con Nebraska, al sur con Oklahoma, al este con Misuri y al oeste con Colorado. Es en este lugar donde se disputarán seis partidos del Mundial, incluyendo los cuartos de final. (Nota de Redacción: se mantiene la mención original que asimila la ciudad con la estructura de un estado).

La diferencia horaria entre este territorio del centro de Estados Unidos y de la Argentina es de dos horas. Kansas City tiene dos horas menos que nuestro país y actualmente está en horario de verano en contraste con nuestra región.

Específicamente, mientras que la Argentina se rige por su hora local habitual, la sede del estreno se encuentra bajo el amparo del Central Daylight Time (CDT), el cual se sitúa en el huso UTC-5 debido al horario de verano actualmente en servicio en esa zona horaria de Norteamérica (America/Chicago). De esta manera, cuando el reloj marque las 22:00 horas y la pelota empiece a rodar sobre el césped del Kansas City Stadium, allá serán las 20:00. Un horario ideal para prenderse a la pantalla y acompañar el primer paso del combinado de Lionel Scaloni en el Grupo J.

Kansas será la sede del partido debut de la Argentina. Kansas será la sede del partido debut de la Argentina. Imagen: FIFA

El mapa hacia la gloria

Este compromiso inicial ante el seleccionado argelino marcará el puntapié de un camino en el que la Albiceleste buscará defender su corona y bordar la ansiada cuarta estrella. El fixture continuará de forma intensa en la fase inicial, trasladando la pasión argentina hacia un nuevo destino geográfico: el Dallas Stadium. Allí se completarán los dos partidos restantes correspondientes a la zona de grupos.

La segunda cita del calendario mundialista tendrá lugar el lunes 22 de junio, una jornada en la que Argentina medirá fuerzas contra Austria a partir de las 14:00 horas (siempre guiándonos por el huso horario de nuestro país). Pocos días después, el sábado 27 de junio a las 23:00 de la noche, llegará el turno de cerrar la primera etapa del torneo enfrentando a Jordania en el mismo estadio de Texas.

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