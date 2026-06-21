Del Maracanazo a la final de Qatar: los 10 partidos que cambiaron para siempre la historia de los Mundiales
Desde la primera final entre Uruguay y Argentina en 1930 hasta la consagración de Lionel Messi en Qatar 2022, la Copa del Mundo regaló partidos que trascendieron el resultado y quedaron para siempre en la memoria del fútbol.
Hay encuentros que valen un título y otros que trascienden el resultado para convertirse en parte de la historia del fútbol. A lo largo de casi un siglo de Copas del Mundo hubo finales inolvidables, hazañas imposibles, actuaciones individuales irrepetibles y derrotas que cambiaron para siempre el rumbo de selecciones enteras.
Con el partido 1.000 de la historia de los Mundiales terminado, encuentro entre Túnez y Japón en Monterrey, vale la pena repasar diez de esos duelos que quedaron grabados para siempre en la memoria de los hinchas y que ayudaron a construir la leyenda del torneo más importante del planeta.
Uno de ellos fue el triunfo de Italia por 3 a 2 sobre Brasil en España 1982. Paolo Rossi firmó un inolvidable triplete para eliminar al equipo brasileño más admirado de todos los tiempos, una derrota que muchos consideran un punto de inflexión en la filosofía futbolística del pentacampeón.
También ocupa un lugar especial el llamado “Milagro de Berna”. En la final de 1954, Alemania Federal venció 3 a 2 a la poderosa Hungría de Ferenc Puskas, que llegaba invicta y había goleado a los alemanes en la fase de grupos. La remontada se transformó en una de las mayores sorpresas de la historia del deporte.
La primera final mundialista tampoco podía quedar afuera. En 1930, Uruguay derrotó 4 a 2 a Argentina en el estadio Centenario y levantó la primera Copa del Mundo ante su público, iniciando una rivalidad histórica en el Río de la Plata.
Otro duelo inolvidable fue la final de 1974, cuando Alemania Federal venció 2 a 1 a los Países Bajos de Johan Cruyff. El revolucionario “fútbol total” maravilló al planeta, pero la eficacia alemana terminó imponiéndose gracias al gol decisivo de Gerd Müller.
En Suecia 1958 nació una leyenda. Con apenas 17 años, Pelé deslumbró al mundo con dos goles en la victoria 5 a 2 sobre el seleccionado local y condujo a Brasil hacia el primero de sus cinco títulos mundiales.
Entre los partidos más impactantes aparece también el histórico 7 a 1 que Alemania le propinó a Brasil en las semifinales de 2014. El “Mineirazo” dejó al anfitrión completamente devastado y quedó como una de las derrotas más dolorosas que sufrió una potencia del fútbol.
Para Argentina, pocos encuentros tienen tanta carga simbólica como el triunfo 2 a 1 sobre Inglaterra en los cuartos de final de México 1986. Diego Maradona marcó la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” en un duelo atravesado por el contexto político posterior a la Guerra de Malvinas y que terminó siendo clave en el camino hacia el título.
La final de Qatar 2022 ya ocupa un lugar privilegiado entre los grandes clásicos. Argentina y Francia igualaron 3 a 3 en un partido lleno de emociones que se definió por penales y terminó con Lionel Messi levantando la Copa del Mundo por primera vez en su carrera.
Un escalón más arriba aparece el inolvidable “Maracanazo” de 1950. Brasil necesitaba apenas un empate para ser campeón como local, pero Uruguay sorprendió con un triunfo por 2 a 1 ante casi 200.000 espectadores y protagonizó uno de los mayores batacazos de todos los tiempos.
Y si existe un partido que para muchos representa la máxima expresión del fútbol, ese es la final de México 1970. El Brasil de Pelé, Jairzinho, Rivellino y Carlos Alberto derrotó 4 a 1 a Italia con una actuación brillante que todavía hoy es considerada una obra maestra del juego.
Con el Mundial alcanzando los 1.000 partidos disputados, estas historias recuerdan que la grandeza de la Copa no solo se mide en títulos o estadísticas, sino también en esos encuentros capaces de emocionar, sorprender y permanecer vivos en la memoria generación tras generación.