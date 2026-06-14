Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo
La selección alemana debutará con la obligación de empezar con un triunfo para dejar atrás sus últimas frustraciones mundialistas, mientras que Curazao afrontará el primer partido de su historia en una Copa del Mundo.
Resumen para apurados
- Alemania y Curazao debutan hoy a las 14:00 en el Houston Stadium por el Grupo E del Mundial 2026, con el debut histórico caribeño y la obligación de triunfo europea.
- El tetracampeón llega tras vencer en amistosos a Finlandia y EE.UU., mientras que Curazao clasificó invicto en Concacaf para disputar el primer mundial de su historia.
- El partido marcará el rumbo del Grupo E; Alemania busca dejar atrás frustraciones mundialistas previas y Curazao intentará consolidar su crecimiento ante una potencia.
Alemania y Curazao se enfrentarán hoy desde las 14 en el Houston Stadium por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026. El tetracampeón del mundo buscará comenzar con una victoria su camino en el certamen, mientras que el conjunto caribeño intentará dar la sorpresa en el estreno absoluto de su historia en una Copa del Mundo.
El equipo dirigido por Julian Nagelsmann llega en un buen momento luego de vencer 4-0 a Finlandia y 2-1 a Estados Unidos en sus amistosos de preparación. Del otro lado, Curazao consiguió la clasificación tras una campaña invicta en las Eliminatorias de la Concacaf y arribó al torneo después de caer 4-1 frente a Escocia y superar 4-0 a Aruba.
Posible formación de Alemania vs Curazao, por el Mundial 2026
Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck y Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz.
Curazao: Eloy Room; Sherel Floranus, Jurien Gaari, Armando Obispo, Riechedly Bazoer y Deveron Fonville; Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna y Juninho Bacuna; Jürgen Locadia.
Datos del partido y por donde ver el Mundial 2026
Hora: 14.00
TV: D Sports
Árbitro: Jalal Javed (MAR)
VAR: -
Estadio: Houston Stadium (Houston, Estados Unidos)