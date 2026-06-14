Copa del Mundo

Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

La selección alemana debutará con la obligación de empezar con un triunfo para dejar atrás sus últimas frustraciones mundialistas, mientras que Curazao afrontará el primer partido de su historia en una Copa del Mundo.

Alemania y Curazao se enfrentan en el Mundial 2026.
Alemania y Curazao se enfrentan en el Mundial 2026.
Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • Alemania y Curazao debutan hoy a las 14:00 en el Houston Stadium por el Grupo E del Mundial 2026, con el debut histórico caribeño y la obligación de triunfo europea.
  • El tetracampeón llega tras vencer en amistosos a Finlandia y EE.UU., mientras que Curazao clasificó invicto en Concacaf para disputar el primer mundial de su historia.
  • El partido marcará el rumbo del Grupo E; Alemania busca dejar atrás frustraciones mundialistas previas y Curazao intentará consolidar su crecimiento ante una potencia.
Resumen generado con IA

Alemania y Curazao se enfrentarán hoy desde las 14 en el Houston Stadium por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026. El tetracampeón del mundo buscará comenzar con una victoria su camino en el certamen, mientras que el conjunto caribeño intentará dar la sorpresa en el estreno absoluto de su historia en una Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Julian Nagelsmann llega en un buen momento luego de vencer 4-0 a Finlandia y 2-1 a Estados Unidos en sus amistosos de preparación. Del otro lado, Curazao consiguió la clasificación tras una campaña invicta en las Eliminatorias de la Concacaf y arribó al torneo después de caer 4-1 frente a Escocia y superar 4-0 a Aruba.

Posible formación de Alemania vs Curazao, por el Mundial 2026

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck y Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz.

Curazao: Eloy Room; Sherel Floranus, Jurien Gaari, Armando Obispo, Riechedly Bazoer y Deveron Fonville; Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna y Juninho Bacuna; Jürgen Locadia. 

Datos del partido y por donde ver el Mundial 2026

Hora: 14.00

TV: D Sports

Árbitro: Jalal Javed (MAR)

VAR: -

Estadio: Houston Stadium (Houston, Estados Unidos)

Temas Mundial 2026 MéxicoCanadáEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La FIFA busca romper todos los récords en el Mundial 2026: ¿hay un límite para el crecimiento?

La FIFA busca romper todos los récords en el Mundial 2026: ¿hay un límite para el crecimiento?

Mundial 2026: Irán denunció restricciones para su delegación y advirtió que podría abandonar los partidos

Mundial 2026: Irán denunció restricciones para su delegación y advirtió que podría abandonar los partidos

Memes, música y críticas: los momentos más comentados de la apertura del Mundial 2026

Memes, música y críticas: los momentos más comentados de la apertura del Mundial 2026

Escándalo antes del Mundial: la figura de Irak fue retenida durante siete horas al ingresar a Estados Unidos

Escándalo antes del Mundial: la figura de Irak fue retenida durante siete horas al ingresar a Estados Unidos

Por qué cambió la ceremonia del himno en el Mundial 2026 y por qué ahora salen los 26 jugadores al campo

Por qué cambió la ceremonia del himno en el Mundial 2026 y por qué ahora salen los 26 jugadores al campo

Más visto en Mundial 2026
Panorama Tucumano desde Kansas City: una cobertura especial para vivir el debut de la Selección
1

Panorama Tucumano desde Kansas City: una cobertura especial para vivir el debut de la Selección

Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y dónde ver en vivo el partido
2

Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y dónde ver en vivo el partido

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y arrancó el Mundial con una actuación más que convincente
3

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y arrancó el Mundial con una actuación más que convincente

Qatar y Suiza abren el Grupo B: hora, TV, posibles formaciones y todo lo que hay que saber
4

Qatar y Suiza abren el Grupo B: hora, TV, posibles formaciones y todo lo que hay que saber

Haití vs. Escocia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo
5

Haití vs. Escocia por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

La pelota gira y el mundo se detiene
6

La pelota gira y el mundo se detiene

Más Noticias
Por qué Shakira no verá un peso de la canción del Mundial 2026

Por qué Shakira no verá un peso de la canción del Mundial 2026

Ni caminar ni correr: el ejercicio que más recomiendan los expertos para tener energía después de los 50

Ni caminar ni correr: el ejercicio que más recomiendan los expertos para tener energía después de los 50

¿Se convertirá el mate en la infusión más deseada del mundo?

¿Se convertirá el mate en la infusión más deseada del mundo?

Un aprehendido por el caso de la mujer calcinada en Tucumán

Un aprehendido por el caso de la mujer calcinada en Tucumán

La dieta que no adelgaza

La dieta que no adelgaza

¿A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Barcelona y por dónde ver en vivo la carrera de la Fórmula 1?

¿A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Barcelona y por dónde ver en vivo la carrera de la Fórmula 1?

Rumbo a las elecciones de 2027: actos, alianzas y posicionamientos en la oposición tucumana

Rumbo a las elecciones de 2027: actos, alianzas y posicionamientos en la oposición tucumana

Reforma urbanística: piden apostar al centro de San Miguel de Tucumán y a sus 2.400 locales

Reforma urbanística: piden apostar al centro de San Miguel de Tucumán y a sus 2.400 locales

Comentarios