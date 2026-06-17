Canadá y Qatar sueñan con su primer triunfo en un Mundial: hora, TV y formaciones

Qatar, por su parte, afronta el encuentro con un impulso anímico importante. El empate agónico frente a Suiza le permitió sumar el primer punto mundialista de su historia y reforzó la confianza de un plantel que sueña con seguir sorprendiendo. La gran figura de aquel partido fue el arquero Mahmoud Abunada. Sus intervenciones sostuvieron al equipo durante largos pasajes y resultaron fundamentales para rescatar la igualdad. También aparece como referencia el experimentado Boualem Khoukhi, capitán y autor del gol sobre el final ante los suizos. En ataque, gran parte de las esperanzas recaen sobre Akram Afif, el futbolista más talentoso del plantel qatarí.