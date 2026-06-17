Canadá y Qatar sueñan con su primer triunfo en un Mundial: hora, TV y formaciones

Resumen para apurados
- Canadá y Qatar se enfrentan este jueves en Vancouver por el Grupo B del Mundial 2026, con el objetivo de lograr la primera victoria de su historia en una Copa del Mundo.
- Ambos seleccionados llegan tras empatar 1-1 en sus debuts ante Bosnia y Suiza, respectivamente. El único antecedente entre ambos fue un amistoso en 2022 con victoria canadiense.
- Un triunfo de cualquiera de los dos equipos los encaminará hacia la clasificación a los dieciseisavos de final, en un grupo que se mantiene completamente abierto y parejo.
La segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026 ofrecerá este jueves un duelo cargado de necesidades y expectativas. Canadá y Qatar se enfrentarán desde las 19 en Vancouver, con la obligación compartida de sumar un resultado que los acerque a los 16avos de final y con el peso de nunca haber conseguido una victoria en una Copa del Mundo.
El seleccionado anfitrión llega después de un estreno que dejó sensaciones encontradas. El empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina mostró algunas virtudes ofensivas, pero también dejó en evidencia que el margen de error será mínimo en una zona que promete definirse recién en la última jornada. Tani Oluwaseyi fue una de las figuras más destacadas, mientras que Cyle Larin ya convirtió en la primera y Jonathan David continúa siendo una de las grandes cartas de desequilibrio del equipo.
Qatar, por su parte, afronta el encuentro con un impulso anímico importante. El empate agónico frente a Suiza le permitió sumar el primer punto mundialista de su historia y reforzó la confianza de un plantel que sueña con seguir sorprendiendo. La gran figura de aquel partido fue el arquero Mahmoud Abunada. Sus intervenciones sostuvieron al equipo durante largos pasajes y resultaron fundamentales para rescatar la igualdad. También aparece como referencia el experimentado Boualem Khoukhi, capitán y autor del gol sobre el final ante los suizos. En ataque, gran parte de las esperanzas recaen sobre Akram Afif, el futbolista más talentoso del plantel qatarí.
El único antecedente entre ambos seleccionados favorece a Canadá. Se enfrentaron en septiembre de 2022, en Viena, durante la preparación para el Mundial de Qatar. Aquella vez los norteamericanos se impusieron 2-0 con goles de Larin y David. Con Suiza y Bosnia también en acción durante la jornada, el resultado en Vancouver puede comenzar a definir el futuro de un grupo que todavía permanece completamente abierto.
CANADÁ: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Ismaël Koné, Stephen Eustáquio; Tajon Buchanan, Liam Millar, Jonathan David y Tani Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.
QATAR: Mahmoud Abunada; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin y Issa Laye; Jassem Gaber y Assim Madibo; Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag y Akram Afif. DT: Julen Lopetegui.
Árbitro: Cristián Garay (Chile).
Estadio: BC Place Vancouver.
Por TV: D Sports.