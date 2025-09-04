Cómo aprovechar Google Traductor y Duolingo para aprender lenguas extranjeras

El aprendizaje y la capacitación dejaron de ser una etapa para convertirse en un proceso continuo. En un escenario laboral que exige actualización permanente, cada curso, diplomatura o especialización abre la puerta a nuevos desafíos. En medio de esa vorágine, los celulares se convirtieron en aliados estratégicos: verdaderas computadoras de bolsillo capaces de acercarnos a un idioma sin necesidad de un aula.