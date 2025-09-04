Secciones
Cómo aprovechar Google Traductor y Duolingo para aprender lenguas extranjeras

La práctica de idiomas con el celular se ve potenciada por los avances de la inteligencia artificial.

I SPEAK ENGLISH. Duolingo, Google Traductor y otras apps integran funciones de inteligencia artificial que permiten practicar idiomas con mayor fluidez. / UNSPLASH "I SPEAK ENGLISH". Duolingo, Google Traductor y otras apps integran funciones de inteligencia artificial que permiten practicar idiomas con mayor fluidez. / UNSPLASH
El aprendizaje y la capacitación dejaron de ser una etapa para convertirse en un proceso continuo. En un escenario laboral que exige actualización permanente, cada curso, diplomatura o especialización abre la puerta a nuevos desafíos. En medio de esa vorágine, los celulares se convirtieron en aliados estratégicos: verdaderas computadoras de bolsillo capaces de acercarnos a un idioma sin necesidad de un aula.

Aplicaciones de marcas ya tradicionales y sistemas de inteligencia artificial ofrecen a los usuarios la posibilidad de practicar desde cero, o mejorar sus habilidades con rutinas personalizadas, juegos y hasta conversaciones simuladas.

Google Traductor evoluciona hacia la práctica oral

La plataforma más utilizada del mundo para traducir palabras y frases presentó una función en fase beta que promete ir más allá del texto. Google Traductor incorporó la posibilidad de practicar comprensión auditiva y expresión oral con escenarios interactivos adaptados al nivel de cada persona.

El usuario elige sus objetivos, y la aplicación propone diálogos reales, ejercicios de pronunciación y sugerencias inmediatas para mejorar. La clave está en la personalización: alguien que recién comienza puede familiarizarse con sonidos básicos, mientras que un hablante avanzado puede entrenarse con debates complejos.

Gracias a la incorporación de los modelos de IA Gemini, la experiencia también incluye traducción multimodal (texto, voz e imagen) y una función de texto a voz con entonación más natural.

Duolingo y el juego de aprender

La app ya es un clásico en el celular de quienes buscan aprender un idioma sin gastar. Duolingo ofrece cursos en más de 40 lenguas con lecciones breves que combinan escritura, lectura, escucha y pronunciación.

El secreto está en la gamificación: son puntos, insignias y rachas diarias que motivan a los usuarios a no abandonar. Además, la competencia y las ligas semanales generan un clima recreativo que transforma la práctica en hábito.

Pero no es la única opción. Babbel, Busuu, Memrise o LingQ se enfocan en otros aspectos, como conversaciones prácticas, interacción con hablantes nativos o lectura de contenidos auténticos. 

APLICACIONES. Plataformas como Babbel, Busuu, Memrise o LingQ ofrecen alternativas a Duolingo con distintos enfoques para aprender idiomas de manera práctica y accesible. APLICACIONES. Plataformas como Babbel, Busuu, Memrise o LingQ ofrecen alternativas a Duolingo con distintos enfoques para aprender idiomas de manera práctica y accesible. / CAPTURA DE PANTALLA

Asistentes personales y chatbots: un profesor en el bolsillo

Google Assistant y Siri también se convirtieron en compañeros de estudio. Configurarlos en otro idioma obliga a interactuar constantemente en esa lengua: pedir la hora, consultar el clima o anotar un recordatorio ya son ejercicios de práctica.

El salto más innovador, sin embargo, lo dieron los modelos de IA generativa como ChatGPT y Gemini. Estos sistemas funcionan como tutores personalizados que ajustan vocabulario, corrigen en tiempo real, y simulan entrevistas de trabajo, pedidos en un restaurante o charlas informales.

