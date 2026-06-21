Del primer partido en Montevideo al número 1.000: la historia de un Mundial que nunca dejó de crecer

Cuando el francés Georges Capdeville dio el pitazo inicial el 13 de julio de 1930 en Montevideo, nadie podía imaginar que estaba comenzando uno de los fenómenos culturales más grandes del planeta. Ese día, con menos de 5.000 espectadores en las tribunas y apenas 13 selecciones participantes, Francia derrotó 4 a 1 a México en el primer partido de la historia de la Copa del Mundo.
Noventa y seis años después, el torneo organizado por la FIFA alcanza una cifra que resume su extraordinaria evolución: 1.000 partidos disputados. El encuentro que marca ese hito en el Estadio Monterrey es Japón y Túnez, por la segunda fecha del Grupo F.
Más allá de que se trata apenas de un compromiso correspondiente a la fase de grupos el simbolismo convierte al duelo en un acontecimiento especial. Es una manera de medir el crecimiento de una competencia que pasó de ser una apuesta casi experimental a convertirse en el evento deportivo más seguido del mundo.
El capitán tunecino Ellyes Skhiri reconoció el valor histórico del momento antes del encuentro. “Participar en el partido 1.000 será realmente especial. Te permite apreciar toda la historia del torneo: los mejores partidos y los mejores jugadores que escribieron los capítulos más increíbles en la historia de la Copa del Mundo”, aseguró.
Para el entrenador japonés Hajime Moriyasu, el significado trasciende incluso lo deportivo. “El fútbol es el deporte más popular del mundo y uno de los medios más potentes para conectar a las personas. En este Mundial estamos viendo cómo aficionados de diferentes países interactúan independientemente de su nacionalidad”, señaló.
De 13 equipos a una competencia global
La expansión del Mundial queda reflejada en sus números. En las eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026 participaron 209 selecciones nacionales, una cifra incluso superior a la cantidad de países y territorios que integran la Organización de las Naciones Unidas.
Hasta la fecha, 84 países lograron disputar al menos una edición de la Copa del Mundo y 175 ciudades alrededor del planeta fueron sede de al menos un partido mundialista.
México, precisamente, vuelve a escribir una página especial en esa historia. Ya había organizado los Mundiales de 1970 y 1986, y con esta edición se convirtió en el primer país en albergar tres Copas del Mundo. Además, Monterrey suma ahora otro dato para el recuerdo al recibir el encuentro número 1.000 del certamen.
Brasil y Alemania dominan las estadísticas
A lo largo de casi un siglo de competencia, Brasil construyó un liderazgo que se refleja en varios rubros estadísticos. La selección pentacampeona es la que más partidos disputó en la historia de los Mundiales, con 116, seguida muy de cerca por Alemania, con 114. Argentina aparece en el tercer lugar con 89 encuentros.
La supremacía brasileña también se observa en cantidad de participaciones. La "Canarinha" estuvo presente en las 23 ediciones disputadas hasta el momento, mientras que Alemania acumula 21 y Argentina 19.
En materia ofensiva existe una curiosa igualdad: tanto Brasil como Alemania registran 241 goles convertidos en la historia de la Copa del Mundo, mientras que la Selección argentina completa el podio con 155 tantos.
En títulos, Brasil sigue siendo el máximo ganador con cinco conquistas, delante de Alemania e Italia, que suman cuatro cada uno.
Messi también dejó su marca
El recorrido hacia el partido número 1.000 también está atravesado por las grandes figuras que transformaron el torneo.
De acuerdo con los datos oficiales actualizados hasta el 20 de junio de 2026, Lionel Messi comparte el primer puesto entre los máximos goleadores históricos de la Copa del Mundo junto con el alemán Miroslav Klose, ambos con 16 tantos.
Detrás aparecen el brasileño Ronaldo, con 15, y otro empate entre Gerd Müller y Kylian Mbappé, quienes acumulan 14 conquistas.
En total, desde aquel estreno en Montevideo en 1930 hasta la actualidad, los Mundiales registran 2.720 goles y miles de historias inolvidables que fueron construyendo la identidad del torneo.
El partido entre Japón y Túnez quizá no defina un campeón ni quede grabado por una hazaña deportiva. Sin embargo, tendrá un privilegio que ningún otro podrá repetir: ser el encuentro que simboliza los primeros mil capítulos de la competencia más importante del fútbol mundial.