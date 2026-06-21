Del primer partido en Montevideo al número 1.000: la historia de un Mundial que nunca dejó de crecer

Cuando el francés Georges Capdeville dio el pitazo inicial el 13 de julio de 1930 en Montevideo, nadie podía imaginar que estaba comenzando uno de los fenómenos culturales más grandes del planeta. Ese día, con menos de 5.000 espectadores en las tribunas y apenas 13 selecciones participantes, Francia derrotó 4 a 1 a México en el primer partido de la historia de la Copa del Mundo.