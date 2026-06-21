Japón goleó a Túnez, se convirtió en el dueño del partido 1.000 de los Mundiales y quedó cerca de la clasificación
El seleccionado asiático se impuso por 4 a 0 en Monterrey, dominó el juego desde el inicio y quedó cerca de los 16avos de final en un encuentro que pasó a la historia por ser el número 1.000 de los Mundiales.
Japón derrotó 4 a 0 a Túnez en Monterrey por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026 y quedó a un paso de los 16avos de final. El encuentro, además, pasó a la historia por ser el partido número 1.000 desde la creación de la Copa del Mundo en 1930.
El conjunto asiático resolvió el trámite desde el comienzo. A los tres minutos del primer tiempo, Daichi Kamada abrió el marcador y condicionó el desarrollo del juego. Con la ventaja, Japón manejó la pelota y acumuló llegadas sobre el arco rival.
La diferencia se amplió a los 30 minutos de la primera parte. Ayase Ueda convirtió el 2 a 0 después de otra acción colectiva y dejó a su equipo con una ventaja que reflejaba lo ocurrido en el campo.
Las estadísticas del primer tiempo mostraron el control japonés. Terminó con el 64% de la posesión, cinco remates al arco contra dos de Túnez y 249 pases correctos frente a 111 de su rival.
En el complemento, el desarrollo no cambió. Japón continuó administrando el balón y encontró espacios para ampliar la diferencia, mientras que el seleccionado africano intentó modificar el rumbo con variantes desde el banco.
Durante el entretiempo ingresaron Mohamed Ben Hmida e Ismael Gharbi por Dylan Bronn y Elias Saad. Más adelante también entró Firas Chaouat en reemplazo de Sebastian Tounekti, aunque los cambios no modificaron el resultado.
A los 23 minutos del segundo tiempo llegó el tercer gol. Junya Ito definió una jugada que terminó de inclinar el partido y llevó el marcador a 3 a 0.
Con la ventaja asegurada, el entrenador japonés comenzó la rotación del equipo. Junnosuke Suzuki reemplazó a Daichi Kamada, Yukinari Sugawara ingresó por Ritsu Doan, Ayumu Seko ocupó el lugar de Takehiro Tomiyasu, Yuito Suzuki sustituyó a Keito Nakamura y Keisuke Goto entró por Ayase Ueda.
Antes de salir, Ueda volvió a aparecer en el marcador. A los 37 minutos del segundo tiempo anotó su segundo tanto de la noche y estableció el 4 a 0 definitivo.
Los números finales reflejaron el dominio del conjunto asiático. A falta de los últimos minutos del encuentro acumulaba el 61% de la posesión, nueve remates al arco contra dos de Túnez y 383 pases correctos frente a 205.
Además del resultado, el partido quedó registrado como un hito estadístico para la competencia. Fue el encuentro número 1.000 en la historia de los Mundiales, casi 96 años después de aquel debut entre Francia y México en Uruguay 1930.
Con esta victoria, Japón sumó tres puntos que lo acercan a la clasificación para la siguiente fase y llega con margen a la última fecha del Grupo F. Túnez, en cambio, quedó comprometido y dependerá de una combinación de resultados para mantener sus posibilidades de avanzar en el torneo.