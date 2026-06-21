La reina Máxima se puso la camiseta de Curazao y bailó con los jugadores en el Mundial 2026

El empate permite a Curazao soñar incluso con la clasificación a los dieciseisavos de final si es capaz de dar un paso más y vencer a Costa de Marfil en la tercera y última fecha del Grupo E. "Al principio, para ser sincero, nunca pensé que podríamos sacar el resultado, pero como se fue desarrollando el juego, no sé, el portero hizo magia y conseguimos el punto", declaró a la AFP Miguel Faria, contador de 25 años que viajó desde Curazao.