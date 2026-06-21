Mundial 2026

La reina Máxima se puso la camiseta de Curazao y bailó con los jugadores en el Mundial 2026

Los reyes presenciaron el partido histórico en Kansas City. La isla de 160.000 habitantes sumó su primer punto mundialista.

EN ESTADIO. La reina Máxima y el rey Guillermo Alejandro alentaron a Curazao ante Ecuador. AFP
EN ESTADIO. La reina Máxima y el rey Guillermo Alejandro alentaron a Curazao ante Ecuador. AFP
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Los reyes de Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima, festejaron el sábado en Kansas City el histórico primer punto de Curazao en el Mundial 2026 tras empatar con Ecuador.
  • Tras asistir a un juego de Países Bajos, los monarcas viajaron para apoyar a Curazao, que logró un 0-0 gracias a 15 atajadas de Eloy Room luego de haber caído 7-1 ante Alemania.
  • Este resultado histórico visibiliza a la isla caribeña a nivel global y mantiene sus opciones de clasificar a dieciseisavos de final si derrota a Costa de Marfil en el grupo E.
Resumen generado con IA

Los monarcas de Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima, se sumaron a la fiesta de los jugadores de Curazao tras el histórico empate 0-0 del sábado ante Ecuador en Kansas City, primer punto de la isla caribeña en un Mundial 2026.

Guillermo Alejandro y Máxima, nacida en Argentina, comenzaron el día en Houston alentando a Países Bajos en su goleada 5-1 ante Suecia. Desde la ciudad texana se desplazaron hasta Kansas City en un vuelo de unos 1000 kilómetros para animar a Curazao, una isla autónoma perteneciente al reino europeo.

Los monarcas cambiaron sus bufandas naranjas de la Oranje por las azules de Curazao y además se enfundaron camisetas de este color, con las que siguieron el juego desde un palco del Arrowhead Stadium.

Ecuador no encontró el nocaut y Curazao celebró un empate con sabor a hazaña en el Mundial 2026

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Bajo el mando del experimentado Dick Advocaat, Curazao resistió inesperadamente la presión de Ecuador, que tenía el apoyo de prácticamente todos los 68.598 espectadores.

El arquero Eloy Room se lució con 15 atajadas, la segunda mayor cifra en un Mundial, y esta isla de algo más de 160.000 habitantes se anotó un histórico punto que restauró su honor tras la paliza 7-1 recibida ante Alemania.

La reina Máxima se sumó al festejo en el vestuario

En el vestuario, los jugadores lo celebraron con una fiesta a la que se sumaron Guillermo Alejandro y Máxima, según se observa en un video difundido en las redes sociales.

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Tras ingresar al vestuario, los monarcas felicitaron primero a Advocaat y, con la música prendida, se dejaron llevar por la euforia con varios bailes junto a los futbolistas. "Ellos estaban tan contentos, yo estoy orgulloso, tuve muchas felicitaciones de ellos. Incluso bailamos con la música. Ese es nuestro ambiente. Bailamos mucho. Les vi haciendo varios bailes", relató Room ante la prensa.

El empate permite a Curazao soñar incluso con la clasificación a los dieciseisavos de final si es capaz de dar un paso más y vencer a Costa de Marfil en la tercera y última fecha del Grupo E. "Al principio, para ser sincero, nunca pensé que podríamos sacar el resultado, pero como se fue desarrollando el juego, no sé, el portero hizo magia y conseguimos el punto", declaró a la AFP Miguel Faria, contador de 25 años que viajó desde Curazao.

"Fue algo inimaginable y acabamos de hacer mucha historia aquí, mucha historia aquí en Kansas", agregó Faria compartiendo el orgullo a la salida del estadio de cientos de aficionados curazoleños como Gino Genaro, otro fanático que viajó para alentar a su selección. "Ahora todo el mundo sabe dónde es Curazao", se felicitó este profesor.

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