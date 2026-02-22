Adrián Bravi: “Las lenguas determinan nuestra forma de ser y de estar en el mundo”

-Estoy convencido de que las lenguas determinan nuestra forma de ser y de estar en el mundo. Nuestros pensamientos se estructuran en función de la lengua que adoptamos. La vida, después, nos pone frente a diversas elecciones. En mi caso, decidí dejar mi país, Argentina, y trasladarme a Italia para continuar mis estudios. Con el paso del tiempo, el italiano se ha convertido en una especie de segunda lengua materna. Esto demuestra que las lenguas son un punto de encuentro que crea relaciones, precisamente porque no tienen muros. Pueden resultar difíciles de aprender, pero son abiertas, hospitalarias y no pertenecen a nadie. Las lenguas pertenecen solo a quienes las hablan, las interpretan, las leen o las escriben. Nadie puede reivindicar un derecho sobre la lengua. En un cierto punto de mi trayectoria como escritor, sentí la necesidad de escribir este libro, donde trato de reflexionar y plantearme algunas cuestiones: ¿Qué ocurre en un autor cuando decide abandonar su lengua para escribir en una distinta a la propia? ¿Qué se pierde en este paso y qué se gana? Y, además, ¿por qué se deja una lengua para adoptar otra? Estas son algunas de las preguntas que este libro formula a los lectores y a mí mismo. Pasar de una lengua a otra significa situarse ante un riesgo. No se trata de tener más o menos destreza, sino de estar en la lengua, de aprender a observar e interpretar el mundo a la luz de una nueva experiencia. Este hecho presupone, en cualquier caso, una especie de renacimiento interior, una relación entre la memoria y el olvido, porque no es lo mismo recordar un hecho de nuestro pasado en una lengua u otra.