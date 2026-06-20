Masivo apoyo al proyecto de reforma de la Ley de Bioetanol

Entidades de la producción, del agro, de la industria, de la academia y del trabajo respaldan el Proyecto de Ley de Biocombustibles del oficialismo presentado en el Senado. Así lo indica un comunicado firmado por las autoridades del Centro Azucarero Argentino, de la Cámara de Bioetanol de Maíz, de Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), de Maizar, de la Cámara BioPyme, del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), de Camarco, de la Universidad San Pablo-Tucumán (USP-T), de UNC, de Fotia, de Feia, de la Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), de la Unión de Cañeros Independientes de Jujuy y Salta, CUE y Cañeros del Sur.