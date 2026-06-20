EconomíaRural

Masivo apoyo al proyecto de reforma de la Ley de Bioetanol

Una quincena de entidades representativas de los sectores maicero y cañero solicitaron a los senadores que voten la iniciativa presentada por Bullrich.

Masivo apoyo al proyecto de reforma de la Ley de Bioetanol
Hace 6 Hs

Entidades de la producción, del agro, de la industria, de la academia y del trabajo respaldan el Proyecto de Ley de Biocombustibles del oficialismo presentado en el Senado. Así lo indica un comunicado firmado por las autoridades del Centro Azucarero Argentino, de la Cámara de Bioetanol de Maíz, de Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), de Maizar, de la Cámara BioPyme, del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat), de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), de Camarco, de la Universidad San Pablo-Tucumán (USP-T), de UNC, de Fotia, de Feia, de la Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), de la Unión de Cañeros Independientes de Jujuy y Salta, CUE y Cañeros del Sur.

Aseguran que la iniciativa de la senadora Patricia Bullrich y de otros legisladores permitirá fortalecer la producción nacional, sustituir importaciones, generar empleo y fortalecer una política energética moderna, federal y sustentable.

Las instituciones firmantes consideraron que la iniciativa representa una oportunidad estratégica para consolidar una política energética moderna, federal y orientada al crecimiento productivo, la generación de empleo y el desarrollo sustentable del país.

“Avanza en la dirección correcta al establecer un marco de mayor previsibilidad para los biocombustibles, promoviendo inversiones, fortaleciendo las economías regionales y permitiendo que Argentina aproveche sus ventajas competitivas en materia agropecuaria y agroindustrial”, señalaron.

Las autoridades de la quincena de entidades manifestaron, además, su expectativa de que el Senado reconozca la relevancia estratégica del proyecto y acompañe su tratamiento, dando un paso importante hacia una política energética de largo plazo que integre producción, industria, sustentabilidad y desarrollo federal.

El bioetanol argentino, producido a partir de la caña de azúcar y de maíz, se ha convertido en un ejemplo concreto de agregado de valor en origen. Su desarrollo permite transformar materias primas en energía, fortaleciendo cadenas productivas y generando actividad económica en distintas regiones del país.

Las entidades destacaron que “una mayor incorporación de bioetanol en las naftas constituye una herramienta directa para mejorar la balanza comercial, reduciendo las importaciones de combustibles fósiles y contribuyendo al ahorro de divisas”.

En este sentido, el incremento de la mezcla obligatoria de un 12% a un 15% previsto en el proyecto de ley permitirá sustituir importaciones, generar mayor demanda para las producciones nacionales de maíz y caña de azúcar, y profundizar el proceso de industrialización de los recursos argentinos.

Asimismo, remarcaron que la iniciativa del oficialismo brinda un marco adecuado para una nueva etapa de inversiones, ya que genera competencia, apertura económica, participación provincial y búsqueda de eficiencia en los mercados energéticos. “La oportunidad es ahora”, concluyeron.

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