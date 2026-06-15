Crisis del consumo: en mayo volvió a caer fuerte el gasto de los hogares en productos básicos

Las ventas de productos de consumo masivo volvieron a mostrar números negativos en mayo y reflejan la persistente crisis que atraviesan los hogares argentinos. Un informe de la consultora Scanntech reveló que el consumo cayó un 2,9% respecto de abril y un 4,2% en comparación con mayo de 2025, consolidando más de dos años consecutivos de retroceso en supermercados y comercios de cercanía.