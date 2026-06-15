Crisis del consumo: en mayo volvió a caer fuerte el gasto de los hogares en productos básicos

Resumen para apurados
- El consumo masivo en Argentina cayó 4,2% interanual en mayo debido a la pérdida del poder adquisitivo de los hogares, según un informe de la consultora Scanntech.
- La baja del 2,9% respecto a abril consolida dos años de retroceso. Bebidas y limpieza lideraron las caídas, y ni las promociones logran revertir la tendencia en los comercios.
- La caída en todo el país proyecta un escenario crítico para el comercio minorista, condicionado por la pérdida del poder de compra y una persistente retracción de la demanda.
Las ventas de productos de consumo masivo volvieron a mostrar números negativos en mayo y reflejan la persistente crisis que atraviesan los hogares argentinos. Un informe de la consultora Scanntech reveló que el consumo cayó un 2,9% respecto de abril y un 4,2% en comparación con mayo de 2025, consolidando más de dos años consecutivos de retroceso en supermercados y comercios de cercanía.
Según el relevamiento, el único segmento que logró una leve mejora fue el de Alimentos, con un crecimiento interanual de apenas 1,3%. Sin embargo, el resto de las categorías registró bajas significativas, evidenciando el deterioro del poder adquisitivo y las dificultades de las familias para afrontar gastos esenciales.
Bebidas: el rubro más golpeado por la caída del consumo
El sector de Bebidas continúa siendo el más afectado. Durante mayo, las ventas retrocedieron un 9% interanual y un 8,3% frente a abril. Dentro de la categoría, los productos que más sufrieron la baja fueron los jugos en polvo, con una caída del 18,1%, seguidos por las aguas saborizadas (-13%) y las gaseosas (-6,8%).
Incluso los vinos, tradicionalmente más estables en períodos de crisis, registraron una disminución del 1,8% en las ventas.
Limpieza y cuidado personal también registran fuertes retrocesos
Los productos de limpieza del hogar mostraron una caída del 9,4% interanual y del 5,4% mensual. Entre los artículos más afectados se encuentran las lavandinas, cuya comercialización se redujo un 11,2% respecto del mismo mes del año pasado.
Por su parte, la categoría de cuidado personal cayó un 2,6% interanual. Los desodorantes encabezaron las bajas con un desplome del 12,7%, seguidos por los shampoos (-7,2%) y las pastas dentales (-4,7%).
Ni los descuentos logran revertir la tendencia
El informe destaca que la caída del consumo se observa en todos los formatos comerciales. Los autoservicios pequeños registraron una baja del 1,5% interanual, los medianos del 2,5% y los grandes supermercados del 3,7%.
La situación resulta especialmente preocupante porque los hipermercados continúan ofreciendo promociones, descuentos bancarios y beneficios con billeteras virtuales, aunque sin lograr una recuperación de las ventas.
Otro dato que refleja el deterioro del consumo es el valor del ticket promedio. En los hipermercados alcanzó apenas los $12.000, equivalente a poco más de cinco productos por compra. En los comercios más pequeños, el gasto promedio apenas superó los $8.000, lo que representa poco más de tres unidades adquiridas.
La caída se extiende a todo el país
La contracción del consumo se verificó en todas las regiones argentinas. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró una baja interanual del 3,2%, mientras que en Litoral y Norte la caída fue del 2,3%.
La situación más compleja se observó en Centro y Sur del país, donde las ventas retrocedieron un 6,7% en comparación con mayo de 2025.
Los datos de Scanntech anticipan un escenario desafiante para el comercio minorista y las empresas de consumo masivo, en un contexto marcado por la pérdida del poder de compra de los salarios y la retracción sostenida de la demanda.