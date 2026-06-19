Escándalo y gritos en el tribunal: el juicio a la amiga de Paulina Lebbos se postergó nuevamente
El debate oral contra Virginia Mercado por encubrimiento agravado comenzó con un fuerte cruce entre el juez Romero Lascano y los abogados defensores. Tras el rechazo de su juicio abreviado, la ausencia física de la imputada por motivos de salud desató un violento choque procesal en la sala.
Resumen para apurados
- El juicio por encubrimiento contra Virginia Mercado, amiga de Paulina Lebbos, se postergó en Tucumán tras cruzarse el juez y la defensa por la ausencia de la acusada por salud.
- Tras rechazarse un acuerdo de juicio abreviado, la inasistencia física de Mercado desató un violento cruce procesal en la sala entre el juez Romero Lascano y los defensores.
- Esta nueva postergación prolonga la impunidad y dilata el cierre de una de las causas derivadas del emblemático femicidio de Paulina Lebbos que conmociona a Tucumán.
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