Mentorías para jóvenes: cómo empresarios tucumanos acompañan a estudiantes en proyectos de microemprendimientos

María José Iparraguirre, coordinadora de Fundación León, señaló una dificultad cada vez más visible en el sistema educativo: la distancia entre lo que ocurre dentro de la escuela y lo que les espera a los jóvenes cuando egresan. "El paso del secundario a la vida universitaria o laboral presenta un desfasaje enorme", afirmó durante su participación en "Encuentros LA GACETA: Educación 2026".