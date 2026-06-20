SociedadEducación

Mentorías para jóvenes: cómo empresarios tucumanos acompañan a estudiantes en proyectos de microemprendimientos

La coordinadora de Fundación León explicó que los mentores comparten sus historias, errores y aprendizajes para guiar a los chicos.

Hace 17 Hs

María José Iparraguirre, coordinadora de Fundación León, señaló una dificultad cada vez más visible en el sistema educativo: la distancia entre lo que ocurre dentro de la escuela y lo que les espera a los jóvenes cuando egresan. "El paso del secundario a la vida universitaria o laboral presenta un desfasaje enorme", afirmó durante su participación en "Encuentros LA GACETA: Educación 2026".

La docente explicó que gran parte de los sistemas de evaluación continúan apoyándose en la memorización y en la calificación numérica. Sin embargo, fuera de la escuela las exigencias son otras. "La vida cotidiana te enfrenta a desafíos constantes. Ya no se trata de repetir información, sino de encontrar soluciones", señaló.

Elevate: una respuesta desde el sector privado

Con esa preocupación nació Elevate, una iniciativa impulsada por empresarios tucumanos que observaron las dificultades de muchos jóvenes para insertarse en estudios superiores o en el mercado laboral. La organización trabaja mediante un sistema de mentorías. Empresarios y emprendedores visitan periódicamente las escuelas y acompañan a los estudiantes en proyectos de microemprendimientos.

"El mentor funciona como un espejo", explicó Iparraguirre. "Cuenta su historia de vida, sus errores y aprendizajes, y ayuda a que los chicos se hagan preguntas".

Temas Fundación LeónEncuentros LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Aulas de 25 alumnos y acompañamiento personalizado: la fórmula de un colegio tucumano para potenciar el talento

Aulas de 25 alumnos y acompañamiento personalizado: la fórmula de un colegio tucumano para potenciar el talento

Lo más popular
Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza
1

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza

Fusión de folclore y rock: “No hay nada mejor que unir lo genuino de cada género”
2

Fusión de folclore y rock: “No hay nada mejor que unir lo genuino de cada género”

Las monjas que desafiaron a las dictaduras: una historia de fe y derechos humanos
3

Las monjas que desafiaron a las dictaduras: una historia de fe y derechos humanos

Hoy se presenta “Los Hijos: Tucumán veinte años después”, del fotodocumentalista Julio Pantoja
4

Hoy se presenta “Los Hijos: Tucumán veinte años después”, del fotodocumentalista Julio Pantoja

Aguinaldo 2026: ¿conviene gastarlo, invertirlo o usarlo para pagar deudas? La respuesta de los expertos
5

Aguinaldo 2026: ¿conviene gastarlo, invertirlo o usarlo para pagar deudas? La respuesta de los expertos

Ranking notas premium
Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700
1

Entre quejas y críticas, se aprobó la suba del boleto a $1.700

El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones
2

El PJ buscó reagruparse en El Cadillal, pero dejó mensajes de múltiples interpretaciones

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana
3

Un secretario del TOF denunció a los jueces por la destrucción de secuestros judiciales y desató una crisis en la Justicia Federal tucumana

Limpieza en el TOF: “Si hubo errores, que se investigue”
4

Limpieza en el TOF: “Si hubo errores, que se investigue”

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza
5

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza

Más Noticias
Aguinaldo 2026: ¿conviene gastarlo, invertirlo o usarlo para pagar deudas? La respuesta de los expertos

Aguinaldo 2026: ¿conviene gastarlo, invertirlo o usarlo para pagar deudas? La respuesta de los expertos

Números de Oro: .a suerte le sonrió a tres tucumanos que se repartieron $7.000.000

Números de Oro: .a suerte le sonrió a tres tucumanos que se repartieron $7.000.000

Legislatura: el oficialismo pudo sancionar una serie de reformas judiciales que despertaron polémica en la oposición

Legislatura: el oficialismo pudo sancionar una serie de reformas judiciales que despertaron polémica en la oposición

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni tambalea y su hermano quedó en la mira

Presunto enriquecimiento ilícito: Adorni tambalea y su hermano quedó en la mira

Cuba anuncia que dará un giro económico sin precedentes

Cuba anuncia que dará un giro económico sin precedentes

Red Nacional de Jueces, Fiscales y Defensores: “Las críticas a la Justicia son injustas”

Red Nacional de Jueces, Fiscales y Defensores: “Las críticas a la Justicia son injustas”

Hoy se presenta “Los Hijos: Tucumán veinte años después”, del fotodocumentalista Julio Pantoja

Hoy se presenta “Los Hijos: Tucumán veinte años después”, del fotodocumentalista Julio Pantoja

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza

Tucumán, los próceres postergados y los garantes de la pobreza

Comentarios