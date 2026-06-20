Mentorías para jóvenes: cómo empresarios tucumanos acompañan a estudiantes en proyectos de microemprendimientos
María José Iparraguirre, coordinadora de Fundación León, señaló una dificultad cada vez más visible en el sistema educativo: la distancia entre lo que ocurre dentro de la escuela y lo que les espera a los jóvenes cuando egresan. "El paso del secundario a la vida universitaria o laboral presenta un desfasaje enorme", afirmó durante su participación en "Encuentros LA GACETA: Educación 2026".
La docente explicó que gran parte de los sistemas de evaluación continúan apoyándose en la memorización y en la calificación numérica. Sin embargo, fuera de la escuela las exigencias son otras. "La vida cotidiana te enfrenta a desafíos constantes. Ya no se trata de repetir información, sino de encontrar soluciones", señaló.
Elevate: una respuesta desde el sector privado
Con esa preocupación nació Elevate, una iniciativa impulsada por empresarios tucumanos que observaron las dificultades de muchos jóvenes para insertarse en estudios superiores o en el mercado laboral. La organización trabaja mediante un sistema de mentorías. Empresarios y emprendedores visitan periódicamente las escuelas y acompañan a los estudiantes en proyectos de microemprendimientos.
"El mentor funciona como un espejo", explicó Iparraguirre. "Cuenta su historia de vida, sus errores y aprendizajes, y ayuda a que los chicos se hagan preguntas".