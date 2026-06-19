Jaldo tomó la promesa a más de 3.000 alumnos en el acto por el Día de la Bandera

En uno de los momentos centrales de la ceremonia, remarcó el valor que la bandera tiene para el presente y el futuro del país. “Simboliza nuestro presente, en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera. Y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de los argentinos”, afirmó.