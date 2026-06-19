Jaldo tomó la promesa a más de 3.000 alumnos en el acto por el Día de la Bandera

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este viernes el acto por el Día de la Bandera frente a la Casa de Gobierno de Tucumán, donde 3000 alumnos prometieron lealtad a la enseña.
- La ceremonia conmemoró el 206° aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano. Participaron también cadetes policiales, ministros y la intendenta de San Miguel de Tucumán.
- El evento busca revalorizar los símbolos patrios y consolidar el compromiso cívico de las nuevas generaciones de tucumanos ante los desafíos democráticos y sociales del país.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó este viernes el acto por el Día de la Bandera Nacional y el 206° aniversario del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, en una ceremonia realizada en la explanada de Casa de Gobierno, frente a Plaza Independencia. Más de 3.000 alumnos de cuarto grado de escuelas tucumanas realizaron la Promesa de Lealtad a la Bandera.
Durante la jornada, también prestaron juramento a la enseña patria los cadetes de tercer año del Instituto de Enseñanza Superior de la Policía General José Francisco de San Martín.
Al dirigirse a los estudiantes y futuros integrantes de la fuerza policial, Jaldo destacó el significado de la bandera argentina. “Nuestra bandera simboliza a la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de nuestra libre soberanía”, expresó.
El mandatario sostuvo además que la enseña nacional “convoca al ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos, a respetar las leyes y las instituciones”, y representa la historia construida por generaciones de argentinos a través del esfuerzo, la esperanza y el trabajo.
En uno de los momentos centrales de la ceremonia, remarcó el valor que la bandera tiene para el presente y el futuro del país. “Simboliza nuestro presente, en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera. Y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de los argentinos”, afirmó.
Al tomar la tradicional promesa de lealtad, convocó a los alumnos a defender y amar la bandera “con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad y comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos”.
La ceremonia contó con la participación de autoridades provinciales, municipales, legislativas, judiciales y de las fuerzas de seguridad. Entre los presentes estuvieron el vicegobernador Miguel Acevedo; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; ministros del gabinete provincial; legisladores y otros funcionarios.
Acevedo destacó el valor simbólico de la enseña nacional y recordó el legado de Manuel Belgrano. “La bandera es el símbolo que nos identifica, que nos aglutina a todos los argentinos y que nos da identidad en el mundo”, señaló.
Asimismo, resaltó el vínculo histórico del prócer con la provincia. “Debemos reconocer toda su entrega por la patria. No nos olvidemos que Belgrano libró la Batalla de Tucumán, un hecho fundamental para nuestra historia”, afirmó.
El vicegobernador consideró además que la mejor manera de homenajear a los próceres es mediante el cumplimiento de las responsabilidades cotidianas. “Lo que debemos hacer los argentinos es honrarlos con responsabilidad y compromiso, haciendo el trabajo que nos corresponde en cada lugar que ocupamos”, concluyó.
Por su parte, la ministra de Educación, Susana Montaldo, llamó a mantener vigentes los símbolos patrios y expresó: “Hoy, más que nunca, necesitamos verla así, alta en el cielo”. En ese sentido, agregó: “Que no volvamos a guardar las banderas en nuestras casas; si hay que guardarlas, pongámoslas dentro del corazón”.
Dirigiéndose a los alumnos que realizaron la promesa, sostuvo que representan a toda la comunidad educativa tucumana y a las familias argentinas. “El sueño de un futuro mejor no es tan solo un sueño, sino una posibilidad, si es que ponemos lo mejor de nosotros mismos para llegar a ello”, afirmó.
Finalmente, convocó a que el homenaje a la bandera se extienda más allá de una fecha puntual. “Ojalá que todos los días sean para los argentinos el Día de la Bandera”, expresó, al tiempo que llamó a construir “caminos de solidaridad y fraternidad”.
La intendenta Rossana Chahla también destacó la participación de los estudiantes. “Muy emotivo el discurso que hicieron los niños, con tanta empatía. Son chicos de 9 años y uno tiene que transmitirles los valores del amor a la patria”, señaló.
Además, valoró el legado de Belgrano y de los protagonistas de la independencia nacional. “Hemos tenido héroes que dejaron su zona de confort para luchar y lograr que hoy tengamos una patria libre e independiente”, afirmó.
La jornada concluyó con la promesa de lealtad de los más de 3.000 escolares tucumanos y el juramento de los cadetes, quienes reafirmaron su compromiso con los valores permanentes e irrenunciables que representa la bandera argentina.