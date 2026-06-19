¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?

Qué dijo Jorge Messi después de la falsa noticia

Durante la emisión de LAM, Ángel de Brito contó que intercambió mensajes con Celia para conocer cómo había impactado la viralización de la fake news en la familia. Según relató el conductor, Celia calificó la situación como "horrible", ya que la información falsa se difundió rápidamente y ocupó espacio en distintos medios de comunicación mientras Jorge permanecía en una clínica.