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¿Qué dijo Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte que compartió Florencia Peña?

Ángel de Brito reveló la reacción de Jorge Messi luego de la falsa noticia sobre su muerte. Además, Florencia Peña contó que le pidió disculpas a Celia Cuccittini.

Qué quilombo que armé: la reacción de Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte.
"Qué quilombo que armé": la reacción de Jorge Messi tras la falsa noticia sobre su muerte.
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Jorge Messi reaccionó con humor ante la falsa noticia de su muerte difundida por la actriz Florencia Peña, según reveló recientemente el periodista Ángel de Brito en Argentina.
  • El error se originó en la producción del programa de Peña. Tras la viralización, la conductora se disculpó públicamente y envió un mensaje a la esposa de Messi, Celia Cuccittini.
  • El caso expone el impacto y la velocidad de las noticias falsas en los medios. Aunque Peña asumió la culpa y se disculpó, la familia Messi optó por mantener distancia del tema.
Resumen generado con IA

La falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi sigue generando repercusiones. Luego de la polémica que envolvió a Florencia Peña y derivó en un fuerte descargo de la actriz, ahora se conoció cómo vivió el padre de Lionel Messi el episodio mientras permanecía internado.

Florencia Peña pidió disculpas tras anunciar por error la muerte del padre de Lionel Messi

Florencia Peña pidió disculpas tras anunciar por error la muerte del padre de Lionel Messi

La información fue revelada por Ángel de Brito, quien aseguró haber hablado con Celia Cuccittini, esposa de Jorge Messi y madre del capitán de la Selección argentina.

Qué dijo Jorge Messi después de la falsa noticia

Durante la emisión de LAM, Ángel de Brito contó que intercambió mensajes con Celia para conocer cómo había impactado la viralización de la fake news en la familia. Según relató el conductor, Celia calificó la situación como "horrible", ya que la información falsa se difundió rápidamente y ocupó espacio en distintos medios de comunicación mientras Jorge permanecía en una clínica.

En ese contexto, De Brito reveló la frase con la que Jorge Messi reaccionó al enterarse de la repercusión que había tomado el episodio: "Qué quilombo que armé", dijo con humor al verse convertido en noticia en todo el país.

Florencia Peña volvió a pedir disculpas

Tras la controversia, Florencia Peña realizó un nuevo descargo público para explicar cómo se produjo el error que derivó en la difusión de la falsa noticia. La actriz sostuvo que la equivocación se originó en la producción del ciclo que conducía y volvió a expresar su arrepentimiento por lo sucedido.

Además, contó que decidió escribirle un mensaje privado a Celia Cuccittini para ofrecerle disculpas por el mal momento que atravesó la familia.

Durante una entrevista con Yanina Latorre, Peña reconoció que nunca recibió una respuesta. "No, la verdad que no me contestó, ni esperaba que lo haga", admitió la conductora, dejando en claro que comprendía la decisión de la madre de Lionel Messi tras el impacto que tuvo el episodio.

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