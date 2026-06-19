Red Nacional de Jueces, Fiscales y Defensores: “Las críticas a la Justicia son injustas”

-La Red surge con una necesidad que empiezan a sentir los jueces de una mayor representación, quizás porque en otra entidad que agrupaba antes jueces cambió el objetivo principal y no se sentían contenidos. Nosotros armamos una nueva asociación para tratar de apoyar la defensa de la magistratura. En general nuestros objetivos han sido claros, planteados desde el mismo estatuto de la asociación, en donde se ve primordialmente por la defensa de la magistratura, la defensa de las remuneraciones, los sueldos, las cuestiones jubilatorias, todo lo que atañe a la necesidad que tiene el magistrado de defender sus derechos. Por otro lado, nuestro estatuto también contempla la periodicidad en los cargos de conducción de la asociación. Creemos que dentro de una sociedad democrática la periodicidad en los cargos electivos hacen que las instituciones sean mucho más sanas y eso evita la permanencia indefinida en esos cargos. También queremos brindar una imagen de seriedad y de respeto a la sociedad para centrar las discusiones públicas en las necesidades que tiene la sociedad y la justicia. La sociedad tiene que conocer cuáles son los avances en política judicial que surgen de las estadísticas mismas que tiene la Corte, de los juzgados de paz que están abriendo, que es una forma de descentralizar la justicia y que sea más próxima al ciudadano, que es lo que le interesa. Cambiar el foco de discusión y tratar de brindar una imagen de seriedad y de respeto.