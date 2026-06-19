Red Nacional de Jueces, Fiscales y Defensores: “Las críticas a la Justicia son injustas”

Nacieron a partir de lo que ellos definen como una necesidad en la defensa de la magistratura. Y aseguran que es necesario que los ciudadanos conozcan los avances que se están produciendo en el Poder Judicial. Valentina Ruiz de los Llanos y Raúl Robin Márquez, presidenta y vicepresidente de la Red Nacional de Jueces, Fiscales y Defensores hablaron con LA GACETA y repasaron los objetivos de la asociación en estos términos.
-¿Cómo surge la Red y qué objetivos tiene?
-La Red surge con una necesidad que empiezan a sentir los jueces de una mayor representación, quizás porque en otra entidad que agrupaba antes jueces cambió el objetivo principal y no se sentían contenidos. Nosotros armamos una nueva asociación para tratar de apoyar la defensa de la magistratura. En general nuestros objetivos han sido claros, planteados desde el mismo estatuto de la asociación, en donde se ve primordialmente por la defensa de la magistratura, la defensa de las remuneraciones, los sueldos, las cuestiones jubilatorias, todo lo que atañe a la necesidad que tiene el magistrado de defender sus derechos. Por otro lado, nuestro estatuto también contempla la periodicidad en los cargos de conducción de la asociación. Creemos que dentro de una sociedad democrática la periodicidad en los cargos electivos hacen que las instituciones sean mucho más sanas y eso evita la permanencia indefinida en esos cargos. También queremos brindar una imagen de seriedad y de respeto a la sociedad para centrar las discusiones públicas en las necesidades que tiene la sociedad y la justicia. La sociedad tiene que conocer cuáles son los avances en política judicial que surgen de las estadísticas mismas que tiene la Corte, de los juzgados de paz que están abriendo, que es una forma de descentralizar la justicia y que sea más próxima al ciudadano, que es lo que le interesa. Cambiar el foco de discusión y tratar de brindar una imagen de seriedad y de respeto.
-¿Cuáles son los problemas que enfrenta la magistratura actualmente?
-Esta Red nace ante la necesidad de sentir, tanto los magistrados como los fiscales o los defensores, que hay un espacio de contención, de defensa, porque ante ataques que sufre la magistratura y que se han hecho comunes en los últimos tiempos, no se sentían representados por la Asociación que antes nucleaba a los jueces y que además incorporó funcionarios. Nuestra Red es exclusivamente de jueces, fiscales y defensores. Ofrecemos una defensa ante los ataques externos y las presiones que sufren los magistrados en aquellas causas que tienen que decidir y que tratan, a través de amenazas o situaciones así poco gratas, de direccionar la voluntad o atemorizar al juez. Bregamos es por la independencia de la función judicial, que los magistrados se sientan libres de decidir conforme a su sana crítica y a las pruebas que tienen. Muchas veces la sociedad queda disconforme porque se instala la discusión mediática acerca de casos donde la opinión pública ya condena antes de que se haya desarrollado el juicio. Nosotros bregamos para que el juez sea independiente, sea libre y que no se deje llevar por la presión social.
-¿Qué opinan de las críticas a la Justicia?
-Yo creo que es injusta la crítica. El Poder Judicial es un poder que trabaja, que trabaja y que tiene los números a la vista, tiene todo a la vista, desde los salarios que cobra, desde los expedientes que se tramitan, las audiencias, hay acceso a todo. Hoy en día, gracias a toda la inversión tecnológica que ha hecho la Corte, uno puede acceder a las audiencias en vivo, hay transparencia. Entonces es como que si lo sentimos injusto, porque los jueces trabajan, el 99% de los jueces y de los empleados judiciales y de los funcionarios judiciales trabajan, y eso lo muestran las estadísticas que transparentan todo ese trabajo. Se ve toda esta crítica y este ruido superficial, y no se pone el foco en cuestiones importantes
Apoyo institucional
-Hace poco fueron recibidos por el Presidente de la Corte, Daniel Leiva. ¿Qué le plantearon?
-La verdad es que el Presidente de la Corte nos ha recibido muy bien, nos ha brindado el apoyo institucional y también hemos podido intercambiar visiones sobre las cuestiones que están hoy siendo sometidas a la opinión pública. Nos ha manifestado su preocupación también por la cantidad de ataques, de escraches que vienen sufriendo los jueces. Creemos que institucionalmente tenemos que brindar una respuesta a la sociedad en base a las críticas sanas que nos hace, pero sí tenemos el deber de repudiar aquellos ataques que son desmedidos y que no encuentran justificación más que en justificaciones personales. No es cierto que la justicia no avanza, que no está tratando de mejorar día a día su calidad en el servicio de justicia. No es que los jueces estamos enojados, como dice alguien que nos enojamos por una crítica, al contrario, bienvenidas sean las críticas, pero las críticas sanas en donde se pueden dar discusiones y debates sanos que impliquen una mejora en nuestro servicio. Nosotros queremos velar por lo institucional, tenemos que hacer una defensa enérgica de las instituciones, del Poder Judicial en sí y de los otros poderes del Estado y de cualquier otro poder que sea atacado a través de esas vías, que no son las correctas.
-¿Ustedes tienen diferencias con la Asociación de Magistrados?
-Sí, sí, claro. Precisamente ese fue el motivo por el cual nosotros decidimos hacer esta nueva asociación. Escuchamos que nosotros habíamos nacido para tratar de ir en contra de otras asociaciones. La realidad es que no es así, nosotros tenemos objetivos comunes, serios y queremos que esta asociación nueva sea una asociación libre de pensamiento, de ejecución y queremos ser muy claros con cuáles son nuestros objetivos, que nuestro objetivo principal, lo vuelvo a repetir, es la defensa de la magistratura. Lo demás realmente no nos interesa. Esta asociación no nace para voltear a nadie, esta asociación nace de un grupo de jueces que tiene otra mirada y que quiere demostrar algo distinto a la sociedad. Creemos que a medida que se vayan conociendo nuestros objetivos, que se vayan viendo acciones concretas de parte nuestra, los colegas se van a acercar y van a querer formar parte de nuestro espacio que está absolutamente abierto para todos aquellos que quieran integrarlo. De manera mediática se ha querido plantear el nacimiento de nuestra asociación como una contienda entre dos grupos. Esto está muy alejado de la realidad. Nosotros no pretendemos ni pelear ni competir con nadie. Nosotros somos un espacio nuevo, somos una alternativa. Hasta el momento era pertenecer o no, a una única asociación de magistrados. Hoy damos una alternativa, nos planteamos como algo distinto, no como algo rival, ni que quiera hacer frente a otra asociación. Simplemente eso, una alternativa