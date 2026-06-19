Tras la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato respondió a quienes anunciaban "el fin de Luzu"

Desde Estados Unidos, donde Luzu TV realiza la cobertura del Mundial de fútbol, Nico Occhiato hizo un breve descargo tras la polémica que involucró a Florencia Peña, luego de que la actriz y conductora difundiera la falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi. El conductor asumió la responsabilidad por lo ocurrido, aseguró que el canal ya pidió disculpas y explicó que tomó decisiones internas después del episodio.