Tras la polémica con Florencia Peña, Nico Occhiato respondió a quienes anunciaban "el fin de Luzu"
Nico Occhiato realizó un breve descargo desde Estados Unidos, donde sigue la cobertura del Mundial, y se refirió al episodio que desató la polémica en Luzu TV tras la difusión de la falsa noticia sobre Jorge Messi.
Resumen para apurados
- Nico Occhiato, desde EE.UU., asumió la responsabilidad por la difusión de una noticia falsa sobre Jorge Messi en Luzu TV, confirmando que tomó medidas tras el incidente.
- El escándalo se desató luego de que Florencia Peña informara erróneamente la muerte del padre de Messi, lo que generó rumores sobre la pérdida de auspiciantes para el canal.
- Occhiato desmintió la pérdida de patrocinadores y aseguró que la cobertura del Mundial continúa, ratificando la solidez comercial y la vigencia del canal de streaming.
Desde Estados Unidos, donde Luzu TV realiza la cobertura del Mundial de fútbol, Nico Occhiato hizo un breve descargo tras la polémica que involucró a Florencia Peña, luego de que la actriz y conductora difundiera la falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi. El conductor asumió la responsabilidad por lo ocurrido, aseguró que el canal ya pidió disculpas y explicó que tomó decisiones internas después del episodio.
Occhiato sostuvo que, como responsable del canal, le corresponde afrontar las consecuencias cuando ocurre un error. "Uno, como cabeza de grupo, tiene que tomar decisiones y tener un canal también tiene su costo, que uno tiene que afrontar como responsable. Hay errores humanos que le pueden pasar a cualquiera, pero nosotros tomamos decisiones", expresó.
El descargo de Nico Occhiato tras la polémica
El conductor remarcó que el pedido de disculpas ya fue realizado y que el conflicto quedó aclarado con las personas involucradas. "Pedimos disculpas y está aclarado. Las personas en cuestión están bien", afirmó.
Además, cuestionó el tratamiento que algunos medios hicieron del episodio y consideró que, mientras se hablaba de fake news, también se contribuyó a difundir información incorrecta. "Tanto se habló de fake news y lo único que hubo fue más divulgación de cosas erróneas. El que se jacta de eso generando más fake no merece mi respeto", lanzó.
La respuesta a quienes hablaron del "fin de Luzu"
Durante su mensaje, Occhiato insistió en que lo sucedido fue "un error sin mala leche", aunque reconoció que se trató de una equivocación que obligó al canal a actuar.
También aprovechó para agradecer el apoyo de la audiencia. "Nosotros tenemos una comunidad que nos banca siempre", sostuvo. Por último, respondió a las versiones que circularon en las últimas horas sobre un supuesto impacto comercial para Luzu TV.
"Para los otros medios que se pusieron contentos porque se decía que era el fin de Luzu, les decimos que no se bajó ninguna marca y seguimos adelante, cubriendo el Mundial", aseguró. Antes de cerrar su descargo, volvió a remarcar que el canal asumió la responsabilidad por lo ocurrido: "Se pidió perdón y yo tomé decisiones".