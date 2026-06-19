Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur

En San Cayetano: un joven se encuentra en grave estado tras ser herido en un fuerte tiroteo

Un adolescente de 16 años es uno de los acusados de haber herido de un disparo a un joven de 18 años durante un enfrentamiento entre dos bandas en San Cayetano. El miércoles, cerca de las 19.30, dos muchachos que se movilizaban en una moto dispararon contra un grupo de personas en Belisario López al 1.800. Los atacados respondieron la agresión arrojándoles piedras y, después de buscar armas de fuego, contestaron los disparos. En esas circunstancias, resultó herido en el pecho uno de los jóvenes que habría iniciado el ataque armado. Fue trasladado al Centro de Salud, donde hasta el cierre de esta edición permanecía en grave estado. Horas después, la Policía detuvo a un menor por el hecho. El fiscal Carlos Sale lo acusó por tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego. El juez Federico Moykens aceptó el planteo y ordenó su internación en el Instituto Cura Brochero en Benjamín Paz por el plazo de dos meses. Las autoridades creen que el enfrentamiento podría haber estado motivado por una disputa territorial vinculada a la comercialización de drogas.



