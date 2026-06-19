Disparos en la vía pública y un desenlace fatal: un intento de femicidio paralizó barrio Sur

Ya habían pasado más de tres horas del sangriento episodio y la paz no terminaba de llegar a barrio Sur. Un militar retirado intentó asesinar a su ex pareja, hirió a un “trapito” que intentó proteger a la mujer y, luego de que policías lo rodearan, decidió quitarse la vida.
Cerca de las 17.30, después de haber finalizado su jornada laboral, C.C.M. -su nombre se mantiene en reserva- se encontró en la plaza Hipólito Yrigoyen con su ex pareja, Daniel Moyano. Según las primeras actuaciones, ambos comenzaron a caminar por una de las veredas del paseo público. En un momento dado, él le aplicó una cachetada y dejó en el suelo un bolso en el que llevaba una pistola calibre nueve milímetros.
La mujer salió corriendo desesperada y pidiendo auxilio. Temía por su vida. Logró esconderse en un local de la zona y, al parecer, el agresor no advirtió dónde se había refugiado. El ex militar siguió corriendo al notar que era perseguido por dos bicipolicías y un “trapito” de la zona. Al verse acorralado, en la esquina de 9 de Julio y General Paz, casi en la entrada del bar ABC, disparó contra el civil.
El herido fue identificado como Carlos Humberto Quinteros, de 44 años. Fue trasladado al Centro de Salud, donde recibió atención por el balazo que había sufrido en uno de sus brazos. Al cierre de esta edición, se encontraba estable.
Distintas versiones
Según confiaron fuentes judiciales, Moyano fue rodeado por los dos agentes que venían tras sus pasos, otros dos motoristas que llegaron como refuerzo y un comisario de civil que se encontraba tomando un café en la zona. Sobre el desenlace surgieron dos versiones diferentes.
Una indica que los uniformados se identificaron como policías y desenfundaron sus armas. Otras versiones, en cambio, señalan que intentaron convencer al ex militar de que se rindiera sin exhibir sus pistolas. Lo cierto es que el hombre decidió quitarse la vida delante de ellos.
El jefe de Policía, Joaquín Girvau, destacó que los efectivos actuaron de acuerdo con los protocolos. “Primero intentaron detenerlo, después asistieron a la víctima que había resultado herida y, por último, procuraron reducir al agresor sin utilizar la fuerza. Estaban tratando de convencerlo, pero se disparó”, explicó en una entrevista con LA GACETA.
El fiscal Carlos Sale decidió dar participación a los especialistas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales para aclarar este punto en particular. Ocurre que personal de la fiscalía de Homicidios entrevistó a la víctima, que habría dicho que recordaba poco de lo sucedido porque estaba afectada por una crisis nerviosa. Tampoco pudo informar si tenía algún tipo de medida de protección a su favor.
Al cierre de esta edición, los investigadores averiguaban los antecedentes del ex militar y analizaban si existían denuncias previas por violencia de género o medidas de restricción vigentes.
La reacción
“¡Es una locura lo que pasó! El tipo andaba por la calle con un arma en la mano en un horario de mucha circulación y en un lugar donde hay cafeterías, negocios y una plaza. Podría haber sido mucho peor. A ese trapito, por suerte, sólo lo hirió en un brazo, pero podría haber alcanzado a más personas”, dijo Claudia Fontana, horrorizada por la situación.
Martín, empleado de un kiosco ubicado en 9 de Julio casi General Paz, le dijo a LA GACETA: “Escuché los gritos de la mujer. En ese momento no pude entender qué decía. Después oí un disparo y más gritos. Ahí el hombre salió corriendo hacia General Paz, en sentido contrario al tránsito, y escuché otro tiro”.
“Estábamos con la televisión de fondo, así que los gritos no los escuchamos. Sí oí el primer disparo, vimos gente corriendo y al rato el segundo. Fue todo muy rápido; si te digo que pasaron cinco minutos entre cada tiro, es muchísimo”, explicó Sebastián, responsable de otro kiosco de la zona.
En el sector, a los pocos minutos de haberse registrado el hecho, comenzaron a surgir versiones sobre los motivos del ataque. Algunos señalaron que Moyano podría haber descubierto a su ex pareja con otro hombre, pero esas versiones fueron desmentidas por fuentes judiciales y policiales.
“La discusión y la agresión física se registraron en la plaza”, sostuvo el comisario Christian Peralta, jefe de Zona de la Unidad Regional Capital.
Quejas
El cruento episodio también generó numerosos inconvenientes en una zona de intenso tránsito, más aún si se tiene en cuenta que ocurrió cerca del final de los horarios escolares y laborales. Los bocinazos y las quejas de automovilistas que no podían circular por el sector estuvieron a la orden del día.
Por cuestiones de protocolo, para permitir el trabajo de los peritos y evitar la presencia de curiosos, la Policía cortó el tránsito en los alrededores.
“Es una locura lo que está pasando. No pueden cortar esta zona porque sí. Que levanten el cuerpo y se acaban todos los problemas”, se quejó Máximo Díaz, uno de los automovilistas que quedó demorado por el operativo desplegado en el lugar.
En San Cayetano: un joven se encuentra en grave estado tras ser herido en un fuerte tiroteo
Un adolescente de 16 años es uno de los acusados de haber herido de un disparo a un joven de 18 años durante un enfrentamiento entre dos bandas en San Cayetano. El miércoles, cerca de las 19.30, dos muchachos que se movilizaban en una moto dispararon contra un grupo de personas en Belisario López al 1.800. Los atacados respondieron la agresión arrojándoles piedras y, después de buscar armas de fuego, contestaron los disparos. En esas circunstancias, resultó herido en el pecho uno de los jóvenes que habría iniciado el ataque armado. Fue trasladado al Centro de Salud, donde hasta el cierre de esta edición permanecía en grave estado. Horas después, la Policía detuvo a un menor por el hecho. El fiscal Carlos Sale lo acusó por tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego. El juez Federico Moykens aceptó el planteo y ordenó su internación en el Instituto Cura Brochero en Benjamín Paz por el plazo de dos meses. Las autoridades creen que el enfrentamiento podría haber estado motivado por una disputa territorial vinculada a la comercialización de drogas.