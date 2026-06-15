¿Por qué el próximo feriado será un día atípico en Tucumán?

Resumen para apurados
- Los comercios de Tucumán abrirán de forma extraordinaria el sábado 20 de junio, a pesar de ser feriado, para incentivar las ventas previas al Día del Padre del domingo 21.
- Tras el cierre del lunes 15 de junio, la Cámara de Comercio acordó un horario extendido de 9 a 21 para el sábado 20, abonando dicha jornada como un día de trabajo extra.
- La medida busca reactivar el consumo en una fecha clave y sienta un precedente de flexibilidad comercial en la provincia ante un calendario nacional con feriados atípicos.
La tercera semana de junio tenía marcado desde fines de 2025 un cronograma atípico respecto a los feriados. Es una de las pocas semanas del año en que coincidirán dos feriados. Por una parte, el de este lunes, 15 de junio, Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Por otra, el próximo feriado, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
Después de un fin de semana largo, ideal para aprovechar, descansar y desconectar durante tres días, la semana será corta. Habrá solo cuatro días hábiles: martes, miércoles, jueves y viernes. Aunque el sábado 20 también será feriado, se prestará una actividad algo inusual para un día no hábil.
Feriado atípico en Tucumán
El feriado también recordado como Día de la Bandera no será un día más en el calendario. No solo coincidirá con un fin de semana, razón por la que se esperaría que fuera casi un día más, sino que estará antecediendo otra fecha importante. El domingo siguiente, 21 de junio, se celebrará en Argentina el Día del Padre.
Los organismos que nuclean y regulan la actividad comercial en Tucumán ya informaron que el sábado 20 estará exento de casi todas las reglas de funcionamiento de los feriados. Es que el Día del Padre funciona como un excelente impulso para las ventas que los comerciantes no querrán perderse. Por otra parte, los últimos rezagados saldrán a buscar sus regalos para papá.
Cómo funcionará el comercio los feriados del 15 y 20 de junio
Según la Cámara de Comercio, aquellos locales cuyos rubros se vean directamente beneficiados por las ventas, podrán desarrollar su actividad de forma habitual. En cambio, se espera que la mayoría de los locales del microcentro permanezcan cerrados este lunes. El pago del feriado deberá computarse como una jornada extra.
El segundo feriado del mes coincidirá con un sábado, por lo que no tendrá injerencia en la mayoría de las actividades. Por el contrario, en el comercio influirá la efemérides del día posterior, 21 de junio, Día del Padre.
La Cámara de Comercio decidió acordar con los pequeños empresarios una medida que busca favorecer las ventas. El sábado próximo, por lo tanto, los comercios abrirán de forma extraordinaria. La atención se brindará en horario extendido, desde las 9 hasta las 21, para que las familias puedan conseguir el regalo para papá.
Próximos feriados de 2026
Julio también estará atravesado por una agenda particular, no solo por el cronograma de feriados. El 9 de julio, Día de la Independencia, fue instaurado como un feriado inamovible. Por eso, al coincidir con un jueves, no podrá ser trasladado a un día posterior. En cambio, el Gobierno nacional decidió declarar al viernes 10 de julio como un día no laborable con fines turísticos. Será un fin de semana también atípico para muchas provincias, porque en la práctica dará inicio a las vacaciones de invierno para la mitad de las jurisdicciones del país.