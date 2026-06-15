¿Por qué el próximo feriado será un día atípico en Tucumán?

Próximos feriados de 2026

Julio también estará atravesado por una agenda particular, no solo por el cronograma de feriados. El 9 de julio, Día de la Independencia, fue instaurado como un feriado inamovible. Por eso, al coincidir con un jueves, no podrá ser trasladado a un día posterior. En cambio, el Gobierno nacional decidió declarar al viernes 10 de julio como un día no laborable con fines turísticos. Será un fin de semana también atípico para muchas provincias, porque en la práctica dará inicio a las vacaciones de invierno para la mitad de las jurisdicciones del país.