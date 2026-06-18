Promesa de Lealtad a la Bandera en Tucumán: cuándo es el acto, dónde y qué calles estarán cortadas

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezará este viernes 20 de junio, desde las 8, el acto oficial de Promesa de Lealtad a la Bandera en la explanada de la Casa de Gobierno.
Durante la ceremonia, estudiantes de cuarto grado de establecimientos educativos públicos y privados de toda la provincia prometerán lealtad a la enseña patria, mientras que los cadetes de la Policía de Tucumán realizarán el juramento correspondiente.
Por el desarrollo del acto, el tránsito permanecerá interrumpido entre las 6.30 y las 11 en los alrededores de plaza Independencia. Las intersecciones afectadas serán San Martín y Virgen de la Merced, y Mendoza y 25 de Mayo.
Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución y utilizar vías alternativas durante ese horario.