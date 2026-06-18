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Promesa de Lealtad a la Bandera en Tucumán: cuándo es el acto, dónde y qué calles estarán cortadas

Jaldo presidirá la ceremonia en la explanada de la Casa de Gobierno desde las 8. El tránsito estará cortado desde las 6.30.

ACTO. Este viernes se realizará el acto en las inmediaciones de Casa de Gobierno. LA GACETA (ARCHIVO)
ACTO. Este viernes se realizará el acto en las inmediaciones de Casa de Gobierno. LA GACETA (ARCHIVO)
Hace 1 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezará este viernes 20 de junio, desde las 8, el acto oficial de Promesa de Lealtad a la Bandera en la explanada de la Casa de Gobierno. 

Durante la ceremonia, estudiantes de cuarto grado de establecimientos educativos públicos y privados de toda la provincia prometerán lealtad a la enseña patria, mientras que los cadetes de la Policía de Tucumán realizarán el juramento correspondiente.

Por el desarrollo del acto, el tránsito permanecerá interrumpido entre las 6.30 y las 11 en los alrededores de plaza Independencia. Las intersecciones afectadas serán San Martín y Virgen de la Merced, y Mendoza y 25 de Mayo.

COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA

Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución y utilizar vías alternativas durante ese horario.

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