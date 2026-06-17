Jaldo reunió a casi 500 dirigentes peronistas en El Cadillal y profundizó el armado territorial del PJ

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo reunió este miércoles a 500 referentes del PJ en El Cadillal, Tucumán, para fortalecer el armado territorial frente a la crisis.
- Esta cuarta cumbre convocó a exfuncionarios y militantes sin cargo actual, buscando canalizar las demandas de los tucumanos ante el recorte de fondos del gobierno nacional.
- El encuentro busca sellar la unidad del peronismo tucumano de cara a las próximas elecciones y garantizar la gobernabilidad y el desarrollo productivo en la provincia.
El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó en el predio de ATSA, en El Cadillal, una reunión de trabajo con cerca de 500 dirigentes, referentes territoriales, exintendentes, exlegisladores, candidatos a concejales y excomisionados comunales que, pese a no ocupar actualmente cargos públicos, continúan integrando el espacio del Partido Justicialista.
El encuentro contó con la participación del vicegobernador Miguel Acevedo, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y gran parte del gabinete provincial.
Entre los presentes estuvieron los ministros Darío Monteros (Interior), Luis Medina Ruiz (Salud), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Susana Montaldo (Educación), Marcelo Nazur (Obras Públicas) y Federico Masso (Desarrollo Social). También participaron la fiscal de Estado, Gilda Pedicone; el fiscal adjunto, Raúl Ferrazzano; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla.
Además, asistieron el secretario general de ATSA, René Ramírez; el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya; el secretario de Adicciones, Lucas Haurigot Posse; Dante Loza; el secretario de Trabajo, Andrés Galván; el titular del IPACYM, Regino Racedo; el interventor del Instituto Provincial de Vivienda, Hugo Cabral; el secretario de Planeamiento, Javier Morof; y el secretario de Grandes Comunas, Marcelo Santillán.
Al finalizar la reunión, Jaldo destacó la continuidad de estos encuentros que, según explicó, se realizan todos los miércoles con distintos sectores del peronismo tucumano. “Como venimos haciendo todos los miércoles, nos reunimos con dirigentes de diferentes sectores de Tucumán, quienes conocen la situación institucional y las problemáticas que afectan a la gente”, sostuvo.
El mandatario precisó que en esta oportunidad participaron referentes de las tres secciones electorales. “Participaron dirigentes de las tres secciones electorales, del este, del oeste y de la capital. Contamos con la presencia de casi 500 dirigentes de diferentes lugares. Fue una reunión de trabajo institucional muy importante”, afirmó.
Jaldo remarcó además que se trata de la cuarta convocatoria de estas características y explicó que en los encuentros anteriores habían sido convocados dirigentes con responsabilidades institucionales.
“Considero que esta es una de las reuniones más importantes, porque participaron vecinos que, aunque por diferentes motivos las urnas no los favorecieron, siguen militando en el Partido Justicialista con esperanza y compromiso”, señaló.
Asimismo, recordó que asistieron dirigentes que en distintos momentos ocuparon cargos como delegados comunales, concejales, intendentes y legisladores. “Con esta cuarta reunión prácticamente hemos cubierto todo el territorio y todas las categorías, tanto institucionales como no institucionales. Estamos muy contentos de ver el entusiasmo de compañeros, compañeras y vecinos”, expresó.
El gobernador también indicó que durante la jornada escucharon planteos e inquietudes de los asistentes. “Escuchamos los planteos y no tenemos duda de que seguiremos el camino que ellos nos indiquen para mejorar la calidad de vida de todos los tucumanos”, aseguró.
Acevedo llamó a fortalecer la unidad
Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo valoró la convocatoria y destacó la presencia de dirigentes con responsabilidades institucionales y de militancia territorial de toda la provincia.
En ese marco, sostuvo que estos encuentros buscan consolidar la unidad del espacio de cara a los próximos desafíos electorales. “En estas elecciones queremos que estemos todos unidos porque lo que está en juego va mucho más allá de una candidatura. Es defender una postura, es defender la educación pública, es defender la salud pública, es estar donde la gente necesita”, manifestó.
Acevedo también se refirió al contexto económico y aseguró que la Provincia debió afrontar distintas demandas con recursos propios ante la reducción de la asistencia nacional. “Nos estamos dando vuelta con el gobernador como podemos en cada municipio, en cada comuna”, afirmó.
Al mismo tiempo, señaló que el objetivo es sostener un proyecto de desarrollo para Tucumán y destacó la importancia del trabajo articulado entre los distintos poderes del Estado. “Queremos un Tucumán productivo, un Tucumán con desarrollo, un Tucumán que crezca. Y para eso hace falta trabajar mucho en la generación de empleo”, sostuvo.
Finalmente, aseguró que desde la Legislatura acompañarán las iniciativas necesarias para fortalecer la gestión provincial. “Desde la Legislatura les vamos a dar todas las herramientas que haga falta para que Tucumán esté mejor”, concluyó.
El análisis del contexto económico y político
El ministro del Interior, Darío Monteros, también participó del encuentro y destacó la posibilidad de reunirse con referentes territoriales de toda la provincia que actualmente no ocupan cargos electivos.
“Es muy placentero encontrarnos con muchos compañeros que son referentes territoriales que no tienen cargos electivos de las tres secciones electorales, tanto del Este, Capital, como del Oeste, para seguir haciendo este análisis que venimos haciendo por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo y el vice Miguel Acevedo de hablar con aquellos que nos representan tanto institucionalmente como políticamente”, expresó.
Monteros explicó que durante la reunión se abordó la situación institucional y económica que atraviesan distintos sectores de la sociedad. “Cuando digo la problemática, por la situación económica que viven muchos argentinos, y que no es una situación de este gobierno de la provincia, sino que, lamentablemente, son decisiones del gobierno nacional que vienen empobreciendo cada vez más a los argentinos”, sostuvo.
El funcionario destacó además el trabajo cotidiano que realizan los dirigentes territoriales para canalizar demandas y gestionar soluciones para los vecinos. “Son estos dirigentes territoriales que carpeta bajo brazo, como yo digo, por ahí van a la Casa de Gobierno, por ahí encuentran soluciones, otras veces no. Pero no hay duda de que hoy teníamos que resaltar este gran trabajo que hacen estos compañeros y compañeras en la provincia”, afirmó.
Por último, señaló que los asistentes también analizaron el escenario político y electoral, con especial énfasis en el fortalecimiento del trabajo territorial.
“Creemos que tenemos que demostrar que el trabajo territorial es el único verdadero trabajo que se puede hacer con la gente”, manifestó.
En esa línea, remarcó que el contacto directo con los vecinos seguirá siendo una prioridad para el espacio político. “Nosotros no vamos a salir del trabajo territorial, que es estar el tete a tete con la gente. Y esto es lo que hemos conversado profundamente hoy con todos estos compañeros y compañeras que han sido legisladores, que han sido intendentes, que han sido concejales, que han sido delegados comunales, pero que no hay duda de que siguen haciendo un trabajo territorial”, concluyó.