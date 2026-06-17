Jaldo reunió a casi 500 dirigentes peronistas en El Cadillal y profundizó el armado territorial del PJ

En ese marco, sostuvo que estos encuentros buscan consolidar la unidad del espacio de cara a los próximos desafíos electorales. “En estas elecciones queremos que estemos todos unidos porque lo que está en juego va mucho más allá de una candidatura. Es defender una postura, es defender la educación pública, es defender la salud pública, es estar donde la gente necesita”, manifestó.