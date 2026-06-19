Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?

Luego de la fuerte polémica que se generó por la difusión de la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, Florencia Peña volvió a referirse al episodio y reveló que decidió comunicarse con Celia Cuccittini para pedirle disculpas. La actriz también contó si obtuvo una respuesta por parte de la mamá de Lionel Messi.