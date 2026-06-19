Florencia Peña le escribió a la mamá de Lionel Messi tras el escándalo: ¿qué respuesta recibió?

Resumen para apurados
- Florencia Peña contactó a Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, para disculparse por difundir una noticia falsa sobre la muerte de Jorge Messi, pero no recibió respuesta.
- La polémica se originó por un error de producción en Luzu TV que dio por muerto a Jorge Messi mientras estaba internado, generando gran angustia y la posterior renuncia de Peña.
- El episodio evidencia el impacto de las noticias falsas en la era digital y la necesidad de rigurosidad periodística para evitar daños a la privacidad de figuras públicas.
Luego de la fuerte polémica que se generó por la difusión de la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, Florencia Peña volvió a referirse al episodio y reveló que decidió comunicarse con Celia Cuccittini para pedirle disculpas. La actriz también contó si obtuvo una respuesta por parte de la mamá de Lionel Messi.
Durante una entrevista, la actriz y conductora explicó cómo atravesó las horas posteriores al error que se produjo en su programa y aseguró que sintió la necesidad de contactar personalmente a la familia Messi.
Qué le escribió Florencia Peña a Celia Cuccittini
En medio de su descargo, la conductora contó que le envió un mensaje privado a Celia Cuccittini para expresarle sus disculpas por la angustia que pudo haber causado la difusión de la fake news.
Consultada por Yanina Latorre sobre si la mamá de Lionel Messi respondió ese mensaje, Florencia Peña fue contundente: "No, la verdad que no me contestó, ni esperaba que lo haga", reconoció. De esa manera, dejó en claro que comprendía la postura de la familia frente a un episodio que tuvo una enorme repercusión mediática.
Cómo reaccionó la familia Messi al escándalo
Mientras Peña intentaba disculparse con la familia, también trascendió cómo vivieron Jorge Messi y Celia Cuccittini la viralización de la falsa noticia. Según contó Ángel de Brito en LAM, mantuvo una conversación con Celia, quien describió la situación como "horrible", ya que Jorge se encontraba internado cuando comenzaron a multiplicarse las versiones sobre su supuesta muerte.
El conductor también reveló que, al enterarse del revuelo, Jorge Messi reaccionó con una frase que sorprendió por su tono distendido: "Qué quilombo que armé", comentó al verse convertido en noticia en numerosos medios de comunicación.
En su última aparición pública, Florencia Peña insistió en que la difusión de la información errónea fue consecuencia de un fallo en la producción del programa y reiteró sus disculpas por lo ocurrido.
La actriz aseguró que lamenta profundamente el mal momento que atravesó la familia Messi y explicó que, más allá de no haber recibido respuesta de Celia Cuccittini, sintió que era importante hacerles llegar personalmente su pedido de perdón.