¿Cómo será la economía del segundo semestre en la Argentina?

También para la economía hay un antes y un después del Mundial de Fútbol. Se trata, en el segundo semestre, de consolidar tendencias positivas, caso de las reservas del Banco Central, el ciclo de desaceleración de la tasa de inflación, y el nuevo equilibrio “tasas/dólar”, vigente desde abril, que requiere más tiempo para robustecer la confianza y el crédito, plantea Jorge Vasconcelos, economista del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral). A su vez, la segunda mitad de este 2026 invita a encontrar la forma de revertir los tres principales factores de preocupación del primer semestre: el andarivel elevado del riesgo país; el freno en consumo/empleo, y la falta de confianza en el peso. No obstante, abundan instrumentos para esos desafíos, por lo que ha sido muy oportuna la mejora de calificación crediticia del país dispuesta por Fitch y Standard & Poor´s (S&P), fenómeno que dará más margen de acción a políticas que podrían reparar en parte los déficits del primer semestre. “Países con nota similar a la de Argentina (B-), colocan bonos en el mercado internacional con rendimientos cercanos al 8% anual, un guarismo que acerca la posibilidad de realizar emisiones de deuda que permitan cumplir con las obligaciones externas sin necesidad de utilizar reservas del Banco Central para ese fin, remarca Vasconcelos.