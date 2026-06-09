Economía y el BCRA canjearon deuda por U$S7.500 millones para fortalecer el acceso a financiamiento

En la city recordaron que la última vez que el Tesoro transfirió AL35 y AE38 al Banco Central fue para utilizarlos como garantía del REPO firmado en enero de 2026. Entre las hipótesis que manejan los analistas figura la posibilidad de que esta nueva operación facilite un rollover de los REPOS actualmente respaldados por BOPREAL con vencimiento en octubre de 2027, trasladando ese compromiso a una fecha posterior a la próxima elección presidencial.