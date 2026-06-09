Economía y el BCRA canjearon deuda por U$S7.500 millones para fortalecer el acceso a financiamiento

Resumen para apurados
- El Ministerio de Economía y el BCRA de Argentina canjearon deuda por U$S7.500 millones para fortalecer el acceso a financiamiento mediante bonos soberanos en dólares.
- Oficializada en el Boletín Oficial, la operación transformó títulos ajustados por CER en bonos soberanos en dólares Bonar 2035 y 2038 para mejorar la capacidad del BCRA.
- Esta medida facilitaría líneas de financiamiento mediante REPOs y permitiría postergar compromisos financieros clave más allá de las próximas elecciones presidenciales.
El Ministerio de Economía nacional y el Banco Centra (BCRA) concretaron una operación de canje de deuda por unos U$S7.500 millones que transformó tenencias de títulos ajustados por CER (TZX28 y TZXD7) en bonos soberanos en dólares Bonar 2035 (AL35) y Bonar 2038 (AE38).
Analistas del mercado consideran que la medida apunta a reforzar la capacidad de intervención financiera de la autoridad monetaria y a facilitar el uso de estos activos como garantía en operaciones de financiamiento.
La operación fue oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial. Según lo dispuesto, la nueva cartera quedó integrada en un 66% por AL35 y en un 34% por AE38. Los montos definitivos involucrados serán informados a través de los comunicados correspondientes de A3/ByMA en los próximos días, consignó el diario "Ámbito".
Desde Delphos señalaron que el cambio de posiciones podría traducirse en una mayor disponibilidad de bonos en dólares para el Banco Central, lo que permitiría fortalecer eventuales líneas de financiamiento mediante acuerdos de recompra (REPO) u operaciones similares.
En la city recordaron que la última vez que el Tesoro transfirió AL35 y AE38 al Banco Central fue para utilizarlos como garantía del REPO firmado en enero de 2026. Entre las hipótesis que manejan los analistas figura la posibilidad de que esta nueva operación facilite un rollover de los REPOS actualmente respaldados por BOPREAL con vencimiento en octubre de 2027, trasladando ese compromiso a una fecha posterior a la próxima elección presidencial.
Desde la consultora 1816 indicaron que el Banco Central mantenía entre ambos Bonceres una posición cercana a los U$S11.000 millones a valor de mercado. Sin embargo, aclararon que todavía no se informó si el canje abarcó la totalidad de esas tenencias, algo que podrá determinarse cuando se actualicen los montos listados en los próximos días.