Experiencia Innovación Sostenible: Zuchovicki y Bulat plantearon los desafíos para la Argentina en un mundo con cambios estructurales

En lo que ambos panelistas definieron como “charla de tiempo compartido”, Bulat dio paso para que Zuchovicki puntualizara más sobre la innovación. Como es una costumbre en él, apeló a jugar con el público para encontrar definiciones mayoritarias sobre cuestiones políticas y económicas. La primera consigna: trabajar en una corporación de 100 años de antigüedad, que cotiza en bolsa, con el mismo sueldo y la misma carga horaria de una start up nueva. La respuesta fue contundente: la opción B. El otro interrogante fue el carácter de los principales mandatarios globales. En este aspecto, Zuchovicki no dudó en decir que todos tienen carácter raro, desde Javier Milei hasta Donald Trump, pero el coraje para sostenerse. Y la otra consigna pasó por aquellos que están de acuerdo o no con el cambio del rumbo económico en la Argentina. El 90% levanta la mano por la afirmativa, pese a que en la concurrencia hay comerciantes e industriales que la pasan mal. No pasa lo mismo con la velocidad de aquel cambio. “Tengo 40 años de experiencia en el mercado y es la primera vez que la forma importa, algo la velocidad, pero no el rumbo”, sintetizó. A partir de eso, subrayó, “tus decisiones de cara al futuro tienen que pensar en que serán estructurales, en los que se debate de la economía real estará dado en las riquezas de las provincias más que en la centralidad. Un gobernador con regalía puede llegar a tener más poder que el Estado central”. Por eso, sugirió no abandonar la Argentina porque puede ser el mejor lugar del mundo para vivir, porque no tiene los problemas religiosos, de etnias o de otras cuestiones como muchos otros. En este diagnóstico, “Zucho” habló de las revoluciones y en la última, que arrancó con el nuevo siglo, y del cual depende el 90% del PBI mundial gracias a un invento al que se temía y que era la www y hoy se transforma en la IA (Inteligencia Artificial) y que representa una oportunidad para la Argentina, ya que necesita de cobre y de energía para subsistir.