Experiencia Innovación Sostenible: Zuchovicki y Bulat plantearon los desafíos para la Argentina en un mundo con cambios estructurales
Resumen para apurados
- Zuchovicki y Bulat analizaron hoy los desafíos económicos de Argentina en el foro de LA GACETA en Tucumán, destacando las oportunidades ante los cambios estructurales globales.
- Detallaron que el país transita un cambio estructural donde la inflación baja y sectores como energía, minería y agro impulsan la inversión frente al estancamiento del consumo.
- El futuro argentino dependerá de aprovechar la demanda global de energía y tecnología, proyectando un crecimiento federal donde los recursos provinciales ganarán protagonismo.
Para comprender la Argentina que viene, hay que partir del último concepto que el economista Claudio Zuchovicki brindó en el marco de Innovación Sustentable Volumen 2 organizado por LA GACETA: “no tomar decisiones es más riesgoso que hacerlo; paralizarse no es el camino. Hay momentos en que ser conservador es un riesgo”. El presidente de Bolsas y Mercado Abierto (BYMA) fue más allá en ese ejemplo cuando postuló que nunca lo va a definir un error o una crisis, sino el día después, de lo que hagamos, porque para el futuro depende de nosotros y no nos queda otra que pelearla”.
Zuchovicki compartió el panel "Escenarios Económicos para un futuro regenerativo" con su par Santiago Bulat, director de Invecq Consultora Económica, en una dinámica sobre la evolución de la economía que partió desde lo internacional y que terminó en la microeconomía argentina.
En el plano global, Zuchovicki propuso diferenciar entre lo temporal y lo permanente. “Si es transitorio, resisto; si es permanente, tengo que cambiar yo”, definió. A este concepto le puso un ejemplo. Invitó a la concurrencia a levantar la mano de aquellos que, habitualmente, pagan con QR. La respuesta fue más que apabullante: esa costumbre es permanente.
El titular de BYMA volvió a lo que acontece en el planeta y remarcó que la guerra puede ser temporal, “pero no tomaría decisiones por el valor del petróleo”. Y planteó la dicotomía del planeta de tener países con seguridad jurídica fortalecida pero sin recursos naturales y de contar con naciones “con muchos recursos, pero flojitos de papeles”. “Argentina es el edén: tenemos democracia, alternancia y, juega a su favor que el mundo demanda cobre y energía, que el país lo tiene”, subrayó. En consecuencia, acota, “lo temporal juega muy a favor de la Argentina porque se abarató el costo de las materias primas en el largo plazo y hoy se conoció que la balanza comercial fue récord histórico”. Ahora bien, se preguntó si se puede arruinar este contexto. “Siempre, pero podemos hacer que las cosas sean diferentes”, contestó.
En la dinámica de la charla, Bulat planteó las ventanas temporales que se le abren al país en medio de las tensiones y los conflictos globales. “Localmente, hay un consenso para establecer si, hacia adelante, la Argentina aprovecha las circunstancias que están pasando el petróleo y la energía, porque Vaca Muerta no será para toda la vida”. El director de Invecq resaltó que, además de los recursos, cobra valor la materia gris. Agregó que la Argentina afronta un desafío tremendo de seguir creciendo. “La pregunta sobre cuánto va a estar el dólar en tres mes o la inflación en cinco y cómo licúo la deuda son del pasado. Hay más preguntas del negocio que de la macro”, expuso.
En lo que ambos panelistas definieron como “charla de tiempo compartido”, Bulat dio paso para que Zuchovicki puntualizara más sobre la innovación. Como es una costumbre en él, apeló a jugar con el público para encontrar definiciones mayoritarias sobre cuestiones políticas y económicas. La primera consigna: trabajar en una corporación de 100 años de antigüedad, que cotiza en bolsa, con el mismo sueldo y la misma carga horaria de una start up nueva. La respuesta fue contundente: la opción B. El otro interrogante fue el carácter de los principales mandatarios globales. En este aspecto, Zuchovicki no dudó en decir que todos tienen carácter raro, desde Javier Milei hasta Donald Trump, pero el coraje para sostenerse. Y la otra consigna pasó por aquellos que están de acuerdo o no con el cambio del rumbo económico en la Argentina. El 90% levanta la mano por la afirmativa, pese a que en la concurrencia hay comerciantes e industriales que la pasan mal. No pasa lo mismo con la velocidad de aquel cambio. “Tengo 40 años de experiencia en el mercado y es la primera vez que la forma importa, algo la velocidad, pero no el rumbo”, sintetizó. A partir de eso, subrayó, “tus decisiones de cara al futuro tienen que pensar en que serán estructurales, en los que se debate de la economía real estará dado en las riquezas de las provincias más que en la centralidad. Un gobernador con regalía puede llegar a tener más poder que el Estado central”. Por eso, sugirió no abandonar la Argentina porque puede ser el mejor lugar del mundo para vivir, porque no tiene los problemas religiosos, de etnias o de otras cuestiones como muchos otros. En este diagnóstico, “Zucho” habló de las revoluciones y en la última, que arrancó con el nuevo siglo, y del cual depende el 90% del PBI mundial gracias a un invento al que se temía y que era la www y hoy se transforma en la IA (Inteligencia Artificial) y que representa una oportunidad para la Argentina, ya que necesita de cobre y de energía para subsistir.
Bulat retomó la palabra. Dijo que el largo plazo asoma como muy interesante para el país. “Estamos en un período económico en el que hay muchos desafíos para generar riqueza y nuevos negocios aprovechando la coyuntura global”, afianzó. Pero resaltó que, entre esos desafíos, también hay cuestiones que pesan en la vida de cada argentino, como un contexto de menor inflación, que achica los márgenes, sin perder de vista que vamos hacia una economía más normal. “Hoy las actividades que traccionan son las ligadas a lo externo (minería, agro y energía), y los transables están más lentos. No todo está resuelto, pero estamos yendo en la dirección correcta, en un segundo año de crecimiento económico consecutivo, que para otros países es normal”, subrayó. Bulat comparó a la Argentina con un automóvil, al decir que de las cuatro ruedas, las dos que empujan actualmente son las que están ligadas a la exportación y a la inversión, y las más rezagadas son el gasto público y el consumo privado. Como datos alentadores, lanzó que la inflación está a la baja, con el índice Invecq al 2% en cuatro semanas. A su vez, la morosidad encontró un pico, pero en el segundo semestre comenzará a descender. Y la obra pública comienza a moverse. En ese sentido, el economista recordó que acaban de abrirse los sobres para la licitación de 12.000 kilómetros de caminos, de los 40.000 existentes.