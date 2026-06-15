Los bonos en dólares suben y el riesgo país cae a su nivel más bajo desde 2018
La mejora de los títulos de deuda se produjo en medio de un escenario favorable para los activos argentinos en el exterior, mientras los ADRs operaron con resultados mixtos y las criptomonedas mostraron fuertes ganancias.
Resumen para apurados
- Este lunes, los bonos argentinos en dólares subieron en Wall Street y el riesgo país cayó a 425 puntos, su nivel más bajo desde 2018, ante una mayor confianza del mercado.
- Durante un feriado local, los títulos Globales subieron hasta 0,9% y las acciones bancarias avanzaron, mientras que las energéticas cayeron por la baja internacional del petróleo.
- Esta reducción del riesgo país acerca a la Argentina a la posibilidad de retornar a los mercados internacionales de crédito, una de las metas financieras clave del Gobierno.
Los activos argentinos volvieron a mostrar señales positivas en los mercados internacionales este lunes. En una jornada marcada por el feriado nacional por el traslado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, los bonos soberanos en dólares registraron avances en Wall Street y el riesgo país descendió a mínimos que no se observaban desde 2018.
La mejora de los títulos de deuda se produjo en medio de un escenario favorable para los activos argentinos en el exterior, mientras los ADRs operaron con resultados mixtos y las criptomonedas mostraron fuertes ganancias.
Los bonos argentinos avanzan en Wall Street
Los bonos soberanos denominados en dólares operaron con subas generalizadas en Nueva York. Entre los principales avances se destacaron el Global 2038 y el Global 2046, que llegaron a trepar hasta un 0,9%.
Como consecuencia de esta mejora en la deuda argentina, el riesgo país retrocedió un 2,5% y se ubicó en torno a los 425 puntos básicos, su nivel más bajo desde el 27 de abril de 2018.
La caída del indicador es seguida de cerca por el mercado debido a que refleja una reducción en la percepción de riesgo sobre la economía argentina y acerca al país a condiciones más favorables para financiarse en los mercados internacionales.
Qué dicen los analistas sobre la baja del riesgo país
El economista Gustavo Ber destacó que el riesgo país se encuentra en un proceso de convergencia hacia los niveles observados en otras economías emergentes.
Según el analista, si esta tendencia continúa, Argentina podría acercarse nuevamente al acceso a los mercados internacionales de crédito, una de las principales metas económicas del Gobierno.
Por su parte, Gustavo Araujo, Head of Research de Criteria, señaló que la curva de bonos ajustados por CER presenta rendimientos negativos hasta marzo de 2027. En ese contexto, explicó que quienes buscan retornos reales positivos deben extender sus horizontes de inversión más allá de esa fecha.
ADRs argentinos: bancos en alza e YPF en baja
Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York mostraron un comportamiento dispar.
Entre las mayores subas se destacaron los papeles bancarios, liderados por Grupo Supervielle, que avanzó hasta un 3,9%. También sobresalió Bioceres Crop, con una ganancia cercana al 4,2%.
En contraste, las compañías energéticas sufrieron el impacto de la caída internacional del petróleo. En ese marco, las acciones de YPF llegaron a perder hasta un 6,3% durante la rueda.
Dólar, Bitcoin y criptomonedas
En el mercado cambiario, el dólar cripto se negoció en torno a los $1.502,93, mientras que el dólar tarjeta se ubicó en $1.885 durante el fin de semana largo. Por su parte, el dólar blue se mantuvo estable alrededor de los $1.460.
En el universo de los activos digitales, el panorama fue ampliamente positivo. La principal criptomoneda del mercado, Bitcoin, avanzó hasta los 67.145 dólares, mientras que varias altcoins registraron subas de hasta el 13%.
Un escenario favorable para los activos argentinos
La combinación de bonos en alza, un riesgo país en mínimos de ocho años y un renovado interés de los inversores internacionales refuerza las expectativas sobre la evolución de los activos argentinos.
Aunque persisten desafíos económicos y financieros, la reducción sostenida del riesgo país aparece como una de las variables más observadas por el mercado, ya que podría abrir la puerta a un eventual regreso de Argentina al financiamiento internacional.