Los bonos en dólares suben y el riesgo país cae a su nivel más bajo desde 2018

Los activos argentinos volvieron a mostrar señales positivas en los mercados internacionales este lunes. En una jornada marcada por el feriado nacional por el traslado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, los bonos soberanos en dólares registraron avances en Wall Street y el riesgo país descendió a mínimos que no se observaban desde 2018.