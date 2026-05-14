¿Qué es el "buffer de precios" que empleará YPF por 45 días en todos los surtidores del país?

En un contexto de alta volatilidad energética global, el presidente de YPF, Horacio Marín, anunció a través de sus redes sociales una serie de medidas que buscan estabilizar el valor de los combustibles en el mercado interno. La petrolera estatal aplicó un ajuste del 1% este jueves, pero el eje de la noticia radica en la extensión del sistema de “buffer de precios” por un plazo de 45 días adicionales.