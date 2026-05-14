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¿Qué es el "buffer de precios" que empleará YPF por 45 días en todos los surtidores del país?

El presidente de la compañía, Horacio Marín, explicó que la medida busca evitar que el salto de precios impacte en el bolsillo del consumidor.

AJUSTE. Los combustibles de YPF subieron hoy un 1% y permanecerán congelados por 45 días. AJUSTE. Los combustibles de YPF subieron hoy un 1% y permanecerán congelados por 45 días. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE JOSÉ NUNO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente de YPF, Horacio Marín, dispuso un alza del 1% y un 'buffer de precios' por 45 días en Argentina para mitigar el impacto de la volatilidad global en los surtidores.
  • Mediante una cuenta compensadora, la firma absorberá las subas del crudo Brent por conflictos externos, en un marco de caída del 2,4% en el consumo local de naftas durante marzo.
  • La estrategia busca equilibrar la rentabilidad de la petrolera con el poder adquisitivo ciudadano, postergando la recuperación de ingresos hasta que ceda la tensión geopolítica.
Resumen generado con IA

En un contexto de alta volatilidad energética global, el presidente de YPF, Horacio Marín, anunció a través de sus redes sociales una serie de medidas que buscan estabilizar el valor de los combustibles en el mercado interno. La petrolera estatal aplicó un ajuste del 1% este jueves, pero el eje de la noticia radica en la extensión del sistema de “buffer de precios” por un plazo de 45 días adicionales.

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Este mecanismo funciona como un amortiguador financiero ante la inestabilidad externa. Según explicó Marín, el objetivo es claro: “no trasladar sobresaltos en el surtidor”. Mediante este esquema, la compañía no traspasará de forma directa a los usuarios el impacto de las fluctuaciones bruscas en la cotización del crudo Brent. En su lugar, se ha establecido la “creación de una cuenta compensadora” que permitirá absorber los picos de precios durante el conflicto en Oriente Medio.

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Una vez normalizada la situación geopolítica, la empresa mantendrá los precios constantes para “recuperar, durante el tiempo necesario, el ingreso diferido”. Esta estrategia se complementa con técnicas de micropricing, que definen costos diferenciales según zonas geográficas y horarios. Con esta arquitectura financiera, YPF busca equilibrar su rentabilidad y el compromiso con sus accionistas sin descuidar el bolsillo del consumidor, bajo la premisa de sostener un “contexto de libre mercado sin perder rentabilidad”.

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El consumo particular en crisis

Un dato revelador del informe sobre consumo en los surtidodes del país durante marzo arrojó que que, por primera vez en dos años, las naftas (-2,4%) mostraron un peor desempeño que el gasoil (-1,1%). 

Esta dinámica sugirió que el ajuste impactó con mayor fuerza en el uso particular de vehículos, donde la pérdida de poder adquisitivo se hace más evidente. El segmento de nafta súper, con una baja del 4,1%, fue el principal responsable de este enfriamiento del consumo.

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