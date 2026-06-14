Trump cuestionó un ataque israelí en Beirut y pidió no poner en riesgo el acuerdo de paz con Irán

"El ataque de esta mañana contra Beirut no debería haber ocurrido, sobre todo en un día tan especial en el que estamos tan cerca de alcanzar un acuerdo de paz. Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondía fue muy leve e insignificante; nadie resultó herido ni murió", escribió el mandatario estadounidense en su red Truth Social.