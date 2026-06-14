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Trump cuestionó un ataque israelí en Beirut y pidió no poner en riesgo el acuerdo de paz con Irán

El presidente de Estados Unidos sostuvo que el bombardeo contra un suburbio de Beirut "no debería haber ocurrido".

Donald Trump.
Donald Trump.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este domingo, Donald Trump cuestionó el ataque de Israel en Beirut, Líbano, afirmando que no debió ocurrir porque pone en riesgo un inminente acuerdo de paz con Irán.
  • El ataque sobre un bastión de Hezbolá causó tres muertes. El negociador iraní advirtió que es imposible seguir adelante con el acuerdo si EE.UU. no cumple con sus compromisos.
  • Este cruce pone en riesgo un pacto histórico para Medio Oriente. El éxito de la diplomacia dependerá de contener nuevas ofensivas y de la capacidad de EE.UU. para mediar.
Resumen generado con IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el ataque israelí de esta jornada contra una zona de los suburbios al sur de Beirut, capital del Líbano, "no debería haber ocurrido". En esa área de la ciudad habría posiciones de Hezbolá que Israel buscaba destruir. 

Trump recordó que un acuerdo de paz con Irán era inminente, y no desea que nada lo pueda poner en riesgo.

"El ataque de esta mañana contra Beirut no debería haber ocurrido, sobre todo en un día tan especial en el que estamos tan cerca de alcanzar un acuerdo de paz. Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondía fue muy leve e insignificante; nadie resultó herido ni murió", escribió el mandatario estadounidense en su red Truth Social.

"Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deberían mantener la calma (...). Este podría ser el comienzo de una paz larga y hermosa. ¡No lo echemos a perder!", agregó, según consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.

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En el ataque al que hace referencia, al menos tres personas murieron y otras seis resultaron heridas. La zona bombardeada es conocida como el Dahye.

"Carece de voluntad o la capacidad"

La Defensa Civil libanesa informó por medio de un comunicado que, tras realizar operaciones de búsqueda, rescate y remoción de escombros en el barrio de Al Ghobeiry "se han recuperado los cuerpos de tres mártires", mientras que seis personas heridas fueron trasladadas a un hospital para recibir tratamiento.

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El bombardeo contra el Dahye, un suburbio en las afueras de la capital libanesa considerado bastión de Hezbolá, se produjo después de que el Ejército de Israel informara en esta jornada que tres proyectiles lanzados desde el Líbano habían caído en comunidades israelíes cercanas a la frontera y ordenara la evacuación de más de diez poblaciones en el sur del Líbano.

El negociador jefe iraní en las conversaciones de paz, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que es "imposible hablar de seguir adelante" con Estados Unidos si no cumple sus compromisos en el Líbano. 

"Si careces de la voluntad o la capacidad para cumplir tus compromisos, es imposible hablar de seguir adelante", escribió Qalibaf en X (Twitter), en una aparente referencia al acuerdo de paz con Washington.

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