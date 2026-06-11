Medio Oriente: Trump anunció una ofensiva militar contra Irán y apuntó a su infraestructura petrolera

Resumen para apurados
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció una inminente ofensiva militar a gran escala contra Irán para neutralizar su defensa y controlar sus recursos petroleros estratégicos.
- La operación apunta a la Isla de Kharg, clave para el 90% de las exportaciones de crudo iraní, una estrategia de asfixia financiera que Trump sostiene desde la década de los 80.
- El anuncio generó conmoción inmediata en los mercados y la diplomacia. Se prevé un impacto drástico en los precios del crudo y una redefinición geopolítica en Medio Oriente.
En un anuncio que provocó una conmoción inmediata en los mercados y la diplomacia internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el inicio de un ataque a gran escala contra la República Islámica de Irán. La operación, que según el mandatario se ejecutará de forma inminente, tiene como objetivo no solo neutralizar la capacidad militar de Teherán, sino tomar el control de sus recursos energéticos estratégicos.
A través de un comunicado oficial emitido en plena jornada inaugural de la Copa del Mundo 2026, Trump aseguró que las defensas iraníes fueron severamente comprometidas. “Su Armada, Fuerza Aérea y sistemas de radar prácticamente han desaparecido”, afirmó el mandatario.
Además trazó un paralelismo con su estrategia en Venezuela al declarar su intención de intervenir directamente en la administración del crudo iraní.
El foco de la operación militar es la Isla de Kharg, un enclave de apenas 20 kilómetros cuadrados que representa el "corazón" de la economía persa. Por esta terminal fluye el 90% de las exportaciones petroleras de Irán.
Según analistas de inteligencia, la captura de este punto neurálgico buscaría la asfixia financiera total del régimen y del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, al cumplir así una visión estratégica que Trump ha sostenido desde la década de los 80.