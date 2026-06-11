Medio Oriente: Trump anunció una ofensiva militar contra Irán y apuntó a su infraestructura petrolera

En un anuncio que provocó una conmoción inmediata en los mercados y la diplomacia internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el inicio de un ataque a gran escala contra la República Islámica de Irán. La operación, que según el mandatario se ejecutará de forma inminente, tiene como objetivo no solo neutralizar la capacidad militar de Teherán, sino tomar el control de sus recursos energéticos estratégicos.