Trump condicionó el pacto con Irán a su “comportamiento”: “Si no me gusta, volveremos a lanzar bombas”

A solo dos días de la histórica firma de un memorando de entendimiento en Suiza, el presidente Donald Trump enfrió el clima de distensión con una advertencia contundente. Desde la cumbre del G7 en Evian, Francia, el mandatario estadounidense aseguró que el uso de la fuerza sigue sobre la mesa si Teherán no cumple estrictamente con lo pactado o si el acuerdo final no resulta de su agrado.