Conflicto en Medio Oriente: la apertura de Ormuz es “completa”, según Trump

Estrecho de Ormuz.- Al anunciar el acuerdo, el presidente estadounidense, Donald Trump, celebró en redes sociales “la apertura de peaje del estrecho de Ormuz”. La versión en los medios iraníes es distinta. Según Mehr, Teherán reabrirá ese paso estratégico para el comercio de hidrocarburos “en un plazo de 30 días conforme a los arreglos iraníes”. Ayer, la agencia de noticias Fars dijo que en los compases finales de la negociación se incluyó una cláusula que permitirá a Teherán imponer el pago de “servicios marítimos” en Ormuz. Eso no significa que Estados Unidos haya aceptado el pago de peajes a Irán, explicó el medio, pero el canciller iraní, Abás Araqchi apuntó al cobro de tarifas por servicios, en cooperación con Omán, el país en la otra orilla de este estrecho que da entrada al Golfo. “Irán ha tomado la decisión de que la administración del estrecho de Ormuz ya no será la misma que antes”, dijo Araqchi. El paso seguiría siendo un “instrumento de disuasión” para Teherán, dijo.