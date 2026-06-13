Trump anuncia el fin de la guerra para mañana, pero Irán enfría las expectativas de una firma inmediata

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que la paz en Medio Oriente es un hecho y que mañana se firmará el acuerdo inicial para reabrir el estrecho de Ormuz. Sin embargo, desde Teherán, el vocero de Exteriores, Esmaeil Baghaei, pidió cautela y advirtió que la rúbrica no será inmediata, al evidenciar que los flecos técnicos y la desconfianza mutua aún marcan el pulso de la negociación.