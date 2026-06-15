Macchiarola acusó a Catalán de dividir a la oposición para beneficiar al oficialismo provincial
Resumen para apurados
- El intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, acusó en Tucumán a Lisandro Catalán (LLA) de dividir a la oposición de cara a las elecciones para beneficiar al oficialismo del PJ.
- El jefe comunal vinculó las críticas a su gestión con la estrategia electoral de Catalán y cuestionó su falta de arraigo local y su pasado en gobiernos peronistas anteriores.
- Esta fractura opositora complica la disputa del poder en Tucumán, donde el peronismo controla casi todas las intendencias, mientras Macchiarola busca ratificar su reelección.
El intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, vinculó las últimas críticas hacia su gestión municipal con el escenario electoral del próximo año y apuntó de manera directa contra el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán.
El jefe comunal afirmó que la estrategia del funcionario nacional de no avanzar en la unidad del sector no peronista termina favoreciendo la continuidad del Partido Justicialista en el poder provincial.
Macchiarola atribuyó los cuestionamientos hacia la cantidad de funcionarios en su gabinete a sectores que responden al armado libertario. Señaló que no responderá a segundas líneas y que la discusión debe centrarse en la conducción del espacio.
En ese sentido, en una entrevista con LG Play, defendió los índices de transparencia de la Municipalidad de Yerba Buena, a la que ubicó en los primeros lugares de medición a nivel nacional, y rechazó las acusaciones sobre irregularidades en la planta de personal.
Críticas al arraigo territorial
El intendente de Yerba Buena centró sus críticas en la trayectoria política de Catalán, cuestionando su autoridad para definir las candidaturas locales desde la Ciudad de Buenos Aires, donde reside desde hace tres décadas.
Macchiarola argumentó que las decisiones del espacio que confronta al peronismo local deben ser tomadas por los dirigentes que permanecieron en la provincia durante los últimos veinte años.
Asimismo, recordó el pasado de Catalán dentro de las administraciones nacionales de Daniel Scioli y de Alberto Fernández. Para el intendente radical, esos antecedentes contradicen el discurso de renovación ideológica y le quitan peso político a la hora de estructurar una propuesta opositora en el distrito.
La exclusión de Campero
Con respecto a la construcción de un frente electoral amplio para competir por la gobernación, Macchiarola calificó de ilógica la decisión de La Libertad Avanza de buscar acuerdos con sectores del peronismo en lugar de dialogar con el diputado nacional Mariano Campero. Según su análisis, Campero es el dirigente con mayor capital electoral dentro del espectro no peronista y recordó que fue uno de los legisladores que más defendió las principales leyes del gobierno de Javier Milei en el Congreso.
Finalmente, el jefe municipal ratificó su intención de postularse para un nuevo mandato en Yerba Buena si la coalición local ratifica su postulación. Remarcó la complejidad del escenario provincial al recordar que el oficialismo conduce actualmente 16 de las 19 intendencias y la totalidad de las 93 comunas rurales, una asimetría que, según su postura, requiere de un consenso amplio y no de divisiones internas.