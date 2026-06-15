Macchiarola acusó a Catalán de dividir a la oposición para beneficiar al oficialismo provincial

La exclusión de Campero

Con respecto a la construcción de un frente electoral amplio para competir por la gobernación, Macchiarola calificó de ilógica la decisión de La Libertad Avanza de buscar acuerdos con sectores del peronismo en lugar de dialogar con el diputado nacional Mariano Campero. Según su análisis, Campero es el dirigente con mayor capital electoral dentro del espectro no peronista y recordó que fue uno de los legisladores que más defendió las principales leyes del gobierno de Javier Milei en el Congreso.