En clave electoral, Milei embistió contra el kirchnerismo

La campaña está a full, a más de un año de las elecciones. Y cada encuentro con empresarios, industriales e inversores, el presidente Javier Milei intenta convencer que no se modificará el rumbo económico (“se vienen los mejores años de la economía argentina en ciento veintipico de años”, expresó), que el plan marcha sobre ruedas (“nuestro modelo contempla que la baja futura de impuestos se hará con crecimiento económico”, dijo), y que, más temprano que tarde, la microeconomía sentirá los efectos del derrame (“estamos creciendo, está bajando la inflación y además sacamos cerca de 14 millones de personas de la pobreza”, resaltó). Pero, paralelamente, traza una línea divisoria con quien visibilizan como un potencial adversario electoral: el kirchnerismo.