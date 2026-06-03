En clave electoral, Milei embistió contra el kirchnerismo

La campaña está a full, a más de un año de las elecciones. Y cada encuentro con empresarios, industriales e inversores, el presidente Javier Milei intenta convencer que no se modificará el rumbo económico (“se vienen los mejores años de la economía argentina en ciento veintipico de años”, expresó), que el plan marcha sobre ruedas (“nuestro modelo contempla que la baja futura de impuestos se hará con crecimiento económico”, dijo), y que, más temprano que tarde, la microeconomía sentirá los efectos del derrame (“estamos creciendo, está bajando la inflación y además sacamos cerca de 14 millones de personas de la pobreza”, resaltó). Pero, paralelamente, traza una línea divisoria con quien visibilizan como un potencial adversario electoral: el kirchnerismo.
El Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) no fue la excepción. Desde el atril de ese encuentro, el mandatario nacional advirtió sobre la existencia de “campañas negativas de los movimientos de izquierda para atacar la libertad y sembrar el miedo”. “Para atacar la libertad siembran el miedo, lo intentaron en el 2023 y no tengo dudas de que lo van a intentar el año que viene para que haya soluciones más colectivistas”, expresó en su mensaje.
Mounstruo
El jefe de Estado afianzó con sus proyecciones electorales y vaticinó un triunfo frente al peronismo. “Los vamos a pasar por arriba y vamos a seguir impulsando las ideas de la libertad”, señaló. Y comparó al kirchnerismo con una película de Disney. “La campaña es Monster Inc. Monstruo K, no nos asustás más”, enfatizó. “Había monstruos que se dedicaban a asustar niños. El día que le saquemos la careta a los monstruos colectivistas, este país va a ser libre y grande nuevamente”, agregó. “Sabemos que la estabilidad hay que potenciarla con el crecimiento que genera liberar las fuerzas productivas del país. Queremos que Argentina vuelva a ocupar un lugar protagónico en la economía global tras un siglo de decadencia”, fundamentó.
En otro tramo de su discurso, Milei anticipó que “la inflación va a seguir bajando, y sucedió gracias al ajuste. Todo esto lo logramos sin devaluar, sin plan Bonex. Nos empeñamos por cuidar las cuentas públicas”, y se quejó otra vez más de la oposición. “Hay que decirlo sin miedo: el año pasado intentaron un golpe de Estado y les salió mal”, dijo.
“Quisieron sabotear el programa económico votando en contra del programa de equilibrio fiscal, intentaron siete juicios, trataron de hacer un caos en la calle y con convivencia con periodistas y empresarios intentaron voltear un programa que les trae progreso económico a los argentinos. Nos quieren seguir hundiendo pero le ganamos por 17 puntos al siniestro kirchnerismo”, vociferó.
En sus cuestionamientos, remarcó que la oposición “fomentó una corrida cambiaria”. También valoró su gestión: “hicimos cosas que no pudo hacer nadie y en 6 meses”. Por eso podemos ver un país en el sendero del crecimiento, con baja de la inflación y riesgo país. Sacamos a 14 milones de personas de la pobreza”. Y prometió crecimiento económico a partir de ahora. “El año que viene los vamos a pasar por arriba y se van a consolidar las ideas de la libertad”, sostuvo.
“Argentina no tuvo mala suerte, tuvo pésimos gobernantes”, apuntó el Presidente. “Por primera vez en 100 años hay un gobierno dispuesto a hacer las cosas bien”, añadió.
“Durante todo este tiempo confundimos a la Nación con el Estado y es el error más caro de la historia”, explicó.
En su arenga frente a los ejecutivos, el presidente de la Nación les pidió: “no se dejen engañar por esta manga de sociópatas”, al cargar contra el kirchnerismo. “Vienen a compararnos como si hubiesen dejado un país como Suiza, no se dejen psicopatear por estos empobrecedores seriales”, remarcó.
Caso YPF: rechazan un pedido del fondo Burford
La Cámara de Apelaciones de Nueva York rechazó el pedido de reconsideración del fondo Burford sobre el fallo de segunda instancia que benefició a la Argentina al anular la condena de U$S 16.000 millones por la expropiación de YPF. Los beneficiarios del fallo de primera instancia habían efectuado una presentación para que todos los jueces revisaran la sentencia a favor de la Argentina. “La decisión del tribunal constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país”, comunicó la Procuración del Tesoro de la Nación.
Caputo versus Kicillof: “No va a ser presidente nunca en su vida”
El ministro de Economía, Luis Caputo, reivindicó los resultados de la gestión del gobierno de Javier Milei, al enfatizar que van “bien” porque “lo peor ya pasó”. Y, frente a ciertas dudas del mercado sobre el rumbo político de la Argentina, afirmó que el kirchnerismo no es una opción de gobierno. “Puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a U$S 400, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que (Axel) Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina. ¿Está claro?”, afirmó el funcionario ante la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña de la República Argentina.