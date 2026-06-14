Rumbo a las elecciones de 2027: actos, alianzas y posicionamientos en la oposición tucumana

El PJ puso en marcha el calendario político con el planteo efectuado en la previa al Mundial para adelantar las elecciones provinciales de 2027. Pero también son tiempos de movimientos y posicionamientos en la oposición. Y buena parte del foco se posa sobre el armado local afín al presidente, Javier Milei.
La Libertad Avanza (LLA) dio señales de apertura en estos días, con charlas y reuniones que mantuvo el titular de ese partido en Tucumán, Lisandro Catalán, junto a legisladores y referentes que formaban parte de la alianza Juntos por el Cambio (JxC).
Por su parte, el diputado nacional Mariano Campero, que integra el bloque de LLA en la Cámara baja, encabezó un acto junto a dirigentes de su estructura y pidió por la unidad en la oposición.
En el armado libertario
LLA-Tucumán continúa con la agenda de encuentros y charlas con vecinos de la Capital y del interior. En simultáneo, Catalán mantiene conversaciones con dirigentes de otras fuerzas.
En ese listado aparece el legislador José Macome, del bloque Compromiso con la Libertad. El ex concejal de Yerba Buena había estado cerca del armado libertario al inicio de la gestión, pero luego había tomado distancia. “Todos los que buscamos transformar Tucumán debemos dejar de lado las diferencias que nos dividen y unirnos detrás de un objetivo común: sacar a la provincia de la decadencia y devolverle el futuro que merece”, expresó Macome. Y agradeció a Catalán por la invitación, además de destacar que el ex funcionario nacional “lidera este proyecto de transformación, para aportar ideas y construir juntos una alternativa real desde LLA, espacio que integro con la convicción de devolverles a los tucumanos las oportunidades que fueron negadas”. “Vamos con todo, José, para devolverle la grandeza a Tucumán”, respondió Catalán a la publicación de Macome.
LLA sumó además a una ex legisladora de FR, Nadima Pecci, que también integró las filas de JxC. “Agradeciendo la convocatoria que me hiciera Catalán, quien lidera LLA, estoy para sumar. Solo juntándonos todos los que queremos sacar a nuestra provincia de más de 40 años de decadencia podremos lograrlo”, dijo Pecci.
Los libertarios ya venían ampliando su espacio con otros dirigentes de la oposición, entre ellos, el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, y los referentes de CREO, Sebastián Murga y Paula Omodeo.
Con posibles postulantes
En el Club Estudiantes, Campero encabezó un acto político en el que se planteó la construcción de “un gran frente electoral” para 2027. Uno de los protagonistas fue el legislador José Seleme (bloque Avanza Tucumán), quien fue presentado como un posible candidato a intendente de la Capital. Al mitin concurrieron militantes del espacio que lidera el diputado nacional, con la participación del intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola; del legislador Manuel Courel (Cambia Tucumán) y del concejal Mauricio Argiró, entre otros.
“Así como la Argentina sorprendió con un cambio disruptivo a nivel nacional con el presidente Milei, creo que Tucumán también tiene una oportunidad histórica de cambiar su destino”, expresó el ex jefe municipal de la “Ciudad Jardín”.
Seleme a su turno llamó a construir una alternativa política unificada. “Durante 40 años sufrimos saqueo, pobreza y exclusión. Durante décadas, mientras muchos estábamos desprevenidos, dirigentes inescrupulosos fueron destruyendo nuestra provincia”, afirmó. “Llegó una plaga a Tucumán. Una plaga que se enquistó en nuestra sociedad y nos destruyó. Y no hablo del peronismo de la justicia social; hablo del peronismo que gobierna hoy, del que lleva décadas administrando la provincia”, expresó.
Macchiarola, por su parte, postuló a Campero para 2027. “Estoy convencido de que Mariano debe ser el próximo gobernador de Tucumán. Porque ya demostró que sabe cómo hacerlo. Lo hizo en Yerba Buena y ahora está preparado para hacerlo en toda la provincia”, expresó.
Tensiones
“Funcionales al oficialismo”
El concejal de Yerba Buena Álvaro Apud (interbloque LLA) compartió una serie de capturas de pantalla en sus redes y afirmó que “mientras Pablo Macchiarola y compañía intentan instalar que Lisandro Catalán tiene un supuesto acuerdo con el peronismo, quienes salen desesperadamente a aplaudirlos en redes son justamente perfiles identificados con el peronismo tucumano”. “La realidad es cada vez más evidente, el pacto con Osvaldo Jaldo no lo tiene Catalán. Lo tienen quienes después de sacar apenas el 7% de los votos en toda la provincia siguen actuando como funcionales al oficialismo”, dijo Apud.