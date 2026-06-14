Rumbo a las elecciones de 2027: actos, alianzas y posicionamientos en la oposición tucumana

En ese listado aparece el legislador José Macome, del bloque Compromiso con la Libertad. El ex concejal de Yerba Buena había estado cerca del armado libertario al inicio de la gestión, pero luego había tomado distancia. “Todos los que buscamos transformar Tucumán debemos dejar de lado las diferencias que nos dividen y unirnos detrás de un objetivo común: sacar a la provincia de la decadencia y devolverle el futuro que merece”, expresó Macome. Y agradeció a Catalán por la invitación, además de destacar que el ex funcionario nacional “lidera este proyecto de transformación, para aportar ideas y construir juntos una alternativa real desde LLA, espacio que integro con la convicción de devolverles a los tucumanos las oportunidades que fueron negadas”. “Vamos con todo, José, para devolverle la grandeza a Tucumán”, respondió Catalán a la publicación de Macome.