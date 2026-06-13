Política

Campero y Seleme lanzaron su apuesta para 2027: unidad opositora contra "la plaga" del peronismo

Entre el "modelo Yerba Buena" y la crítica frontal, la oposición tucumana calienta motores.

Campero y Seleme lanzaron su apuesta para 2027: unidad opositora contra la plaga del peronismo
Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • El diputado Mariano Campero y el legislador José Seleme lanzaron en Tucumán su proyecto político para postularse a la gobernación y a la intendencia capitalina en 2027.
  • El espacio opositor presentó la gestión de Yerba Buena como modelo de honestidad administrativa y criticó duramente al oficialismo peronista por la pobreza estructural.
  • Esta alianza busca unificar a la oposición tucumana bajo una propuesta de cambio disruptivo, con el objetivo de disputar el poder al peronismo tras décadas de hegemonía.
Resumen generado con IA

En el Club Estudiantes, el arco opositor alineado con el diputado Mariano Campero y el legislador José “Pepe” Seleme se dio el puntapié inicial a su proyecto político para Tucumán. El espacio presentó el "modelo Yerba Buena" como carta de presentación y delineó sus ambiciones: Campero para la gobernación y Seleme para la intendencia capitalina en 2027.

Campero centró su intervención en la lucha contra la corrupción, a la que señaló como el origen del atraso estructural de la provincia. “En Yerba Buena demostramos que con una administración honesta los recursos alcanzan. Tucumán necesita un cambio disruptivo, similar al que lidera Javier Milei a nivel nacional”, afirmó el diputado nacional.

Duras críticas al oficialismo

Seleme, por su parte, con una retórica encendida, calificó a la dirigencia peronista actual como una "plaga" que ha "saqueado y destruido" Tucumán durante cuatro décadas. “No hablo del peronismo de la justicia social, sino de quienes hoy administran la pobreza”, remarcó el legislador.

El encuentro contó también con el respaldo del intendente Pablo Macchiarola, quien recordó el estado "devastado" en el que recibieron Yerba Buena en 2015 y postuló formalmente a Campero para la gobernación. “Ya demostró que sabe cómo hacerlo; ahora está listo para toda la provincia”, dijo.

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