Campero y Seleme lanzaron su apuesta para 2027: unidad opositora contra "la plaga" del peronismo

En el Club Estudiantes, el arco opositor alineado con el diputado Mariano Campero y el legislador José “Pepe” Seleme se dio el puntapié inicial a su proyecto político para Tucumán. El espacio presentó el "modelo Yerba Buena" como carta de presentación y delineó sus ambiciones: Campero para la gobernación y Seleme para la intendencia capitalina en 2027.