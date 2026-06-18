Limón tucumano: Catalán dijo que busca en Mercamadrid recuperar la competitividad perdida

La pérdida de terreno

Durante el encuentro, el funcionario fue autocrítico respecto al presente del sector. “Tucumán fue líder mundial, pero en los últimos años perdimos terreno ante Sudáfrica y Chile por una falta de competitividad en los costos -insistió-. Tenemos por delante el desafío de recuperar ese liderazgo, fortaleciendo la producción, mejorando la competitividad y volviendo a posicionar los productos tucumanos en los mercados del mundo”, afirmó.