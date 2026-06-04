La Libertad Avanza Tucumán defendió a Catalán y endureció su postura frente a Macchiarola

La interna de la oposición en Tucumán sumó un nuevo episodio de alta tensión tras las críticas del intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, contra La Libertad Avanza en la provincia. La respuesta del espacio libertario no se hizo esperar y llegó con fuertes definiciones en defensa de su conducción local, encabezada por Lisandro Catalán.