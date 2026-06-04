La Libertad Avanza Tucumán defendió a Catalán y endureció su postura frente a Macchiarola

Resumen para apurados
- La Libertad Avanza Tucumán defendió a Lisandro Catalán y rechazó las acusaciones de complicidad con el peronismo lanzadas por el intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola.
- El conflicto escaló cuando referentes de LLA acusaron a Macchiarola de aumentar el gasto público y tener 'ñoquis', además de responsabilizarlo por la división opositora previa.
- Este enfrentamiento expone la fractura de la oposición en Tucumán y anticipa un escenario de alta tensión y nula cooperación de cara a las elecciones legislativas de 2025.
La interna de la oposición en Tucumán sumó un nuevo episodio de alta tensión tras las críticas del intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, contra La Libertad Avanza en la provincia. La respuesta del espacio libertario no se hizo esperar y llegó con fuertes definiciones en defensa de su conducción local, encabezada por Lisandro Catalán.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el diputado nacional Gerardo Huesen, quien respaldó el rol de Catalán dentro del armado opositor y cuestionó duramente tanto los dichos de Macchiarola como la gestión municipal de Yerba Buena.
“Hablar así de Lisandro Catalán es no entender nada de Tucumán: es el único que está ordenando, sosteniendo y liderando una oposición real contra el aparato peronista”, sostuvo el legislador.
En la misma línea, Huesen marcó diferencias con otros sectores políticos, a los que acusó de sostener estructuras estatales sobredimensionadas. “No podemos coincidir nunca con quienes no quieren achicar el gasto político en su municipalidad. El aumento del gasto y la cantidad de ñoquis explican por qué Yerba Buena está como está”, disparó.
Las críticas también fueron acompañadas por el concejal de Yerba Buena Álvaro Apud, integrante del interbloque libertario, quien apuntó directamente contra Macchiarola y puso en cuestión el posicionamiento de parte del radicalismo local.
“Que Pablo Macchiarola hable de acuerdos con el peronismo es una muestra más del cinismo que domina a algunos dirigentes tucumanos”, afirmó.
Apud además trajo al presente las elecciones provinciales de 2025 y responsabilizó al espacio del dirigente radical por la fragmentación opositora. “Los que dividieron a la oposición en 2025 fueron ustedes. Los que compitieron contra Javier Milei fueron ustedes. Los que hicieron el cierre de campaña de Unidos por Tucumán en Yerba Buena fueron ustedes”, señaló.
En un tono aún más duro, el edil sugirió que quienes hoy cuestionan a La Libertad Avanza deberían revisar su propia trayectoria política. “Y si de acuerdos hablamos, sería bueno que expliquen su propia historia política antes de señalar a los demás. Algunos conocemos esos acuerdos de cerca. Tan de cerca que los sufrimos en carne propia”, concluyó.