Osvaldo Jaldo se ubicó entre los tres gobernadores con mejor imagen del país

Ficha técnica de la investigación

El relevamiento general para el ranking interprovincial de gobernadores abarcó las 23 provincias argentinas más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Evaluó a una población objeto de estudio mayor a 18 años, mediante un tamaño de muestra total de 24.620 casos (con promedios de entre 900 y 1193 casos por provincia). La recolección se realizó mediante cuestionarios estructurados online (CB CAWI Research) entre el 1 y el 4 de junio de 2026, con un error de muestreo promedio de +/- 2,9 a 3,3%.