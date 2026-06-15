Política

Osvaldo Jaldo se ubicó entre los tres gobernadores con mejor imagen del país

Según el ranking de CB Global Data de junio, el gobernador de Tucumán se posicionó tercero entre los mandatarios provinciales. En el mismo informe, la intendenta Rossana Chahla quedó sexta entre los jefes municipales.

Osvaldo Jaldo.
Osvaldo Jaldo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En junio de 2026, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se ubicó como el tercer mandatario con mejor imagen de Argentina, según un informe de la consultora CB Global Data.
  • Con un 54% de aprobación, Jaldo escoltó a los gobernadores de Salta y Neuquén. En el mismo sondeo, la intendenta capitalina Rossana Chahla alcanzó el sexto puesto a nivel nacional.
  • A pesar de registrar leves caídas respecto a mayo, estos resultados posicionan fuertemente a la gestión tucumana en el escenario político y el debate federal para el futuro.
Resumen generado con IA

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se posicionó como el tercer mandatario provincial mejor valorado de la Argentina, según el último informe de la consultora CB Global Data, correspondiente al mes de junio de 2026.

Con un 54% de imagen positiva, el tucumano integra el lote de los tres dirigentes provinciales con mayor aprobación ciudadana en sus respectivos territorios.

El podio federal quedó liderado por el salteño Gustavo Sáenz, quien encabeza el ranking con el 54,6% de imagen positiva, seguido de cerca por Rolando Figueroa, de Neuquén, con el 54,4%. Inmediatamente después se ubica el mandatario tucumano.

Jaldo habló sobre la denuncia contra Raquel Graneros: “No hay que prejuzgar”

Jaldo habló sobre la denuncia contra Raquel Graneros: “No hay que prejuzgar”

El estudio pormenorizado para Tucumán, basado en una muestra de 1.062 casos recolectados entre el 1 y el 4 de junio de 2026, reveló la composición detallada de la mirada de los tucumanos sobre la gestión de Jaldo:

- Imagen positiva (54%): se conforma por un 22,6% que califica su gestión como "Muy Buena" y un 31,4% que la considera "Buena".

- Imagen negativa (42,3%): desglosada en un 13,0% de calificación "Mala" y un 29,3% de "Muy Mala".

- No sabe- o contesta (NS/NC): se ubicó en el 3,7%.

A pesar de conservar su lugar de privilegio en el top 3 nacional, Jaldo registró una leve caída respecto de la medición de mayo de 2026, cuando su imagen positiva se situaba en el 55,1%.

Catalán, contra Jaldo por el déficit provincial: “Se recauda menos, se gasta más y se invierte menos”

Catalán, contra Jaldo por el déficit provincial: “Se recauda menos, se gasta más y se invierte menos”

Chahla, en el sexto puesto municipal

El estudio de CB Global Data también incluyó un apartado para los principales intendentes a nivel federal. En este rubro, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, logró ubicarse en la sexta posición del ranking de los municipios relevados. 

Chahla registró un 56,5% de imagen positiva -compuesta por un 29,1% de "Muy Buena" y un 27,4% de "Buena"- contra un 39,0% de imagen negativa y un 4,5% de NS/NC, sobre una muestra local de 695 casos. 

Al igual que el gobernador, la intendenta capitalina experimentó un retroceso mensual en comparación con el 58% que ostentaba en mayo.

La intendenta Rossana Chahla. La intendenta Rossana Chahla.

Ficha técnica de la investigación

El relevamiento general para el ranking interprovincial de gobernadores abarcó las 23 provincias argentinas más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Evaluó a una población objeto de estudio mayor a 18 años, mediante un tamaño de muestra total de 24.620 casos (con promedios de entre 900 y 1193 casos por provincia). La recolección se realizó mediante cuestionarios estructurados online (CB CAWI Research) entre el 1 y el 4 de junio de 2026, con un error de muestreo promedio de +/- 2,9 a 3,3%.

Temas TucumánBuenos AiresMunicipalidad de San Miguel de TucumánOsvaldo JaldoGustavo SaenzRossana ChahlaGobierno provincialArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pronóstico del SMN: una ola polar hará caer las temperaturas hasta los 5°C en Tucumán
1

Pronóstico del SMN: una ola polar hará caer las temperaturas hasta los 5°C en Tucumán

La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán
2

La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán

Desalojan ocupantes ilegales en Lomas de Imbaud, en Yerba Buena
3

Desalojan ocupantes ilegales en Lomas de Imbaud, en Yerba Buena

Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo
4

Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Murió Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
5

Murió Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Ranking notas premium
Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico
1

Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico

La dieta que no adelgaza
2

La dieta que no adelgaza

San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis
3

San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis

El agua invisible que sostiene la economía tucumana
4

El agua invisible que sostiene la economía tucumana

Recuerdos fotográficos: 1899. Lola Mora, escultora famosa con pantalón campesino
5

Recuerdos fotográficos: 1899. Lola Mora, escultora famosa con pantalón campesino

Más Noticias
Definen de cuánto será el aumento del boleto en San Miguel de Tucumán: a cuánto podría llegar el pasaje

Definen de cuánto será el aumento del boleto en San Miguel de Tucumán: a cuánto podría llegar el pasaje

La lupa judicial puesta sobre el patrimonio de un Manuel Adorni que parece preso de sus palabras

La lupa judicial puesta sobre el patrimonio de un Manuel Adorni que parece preso de sus palabras

Pronóstico del SMN: una ola polar hará caer las temperaturas hasta los 5°C en Tucumán

Pronóstico del SMN: una ola polar hará caer las temperaturas hasta los 5°C en Tucumán

Pronóstico para Tucumán: el lunes estará gris y la temperatura subirá durante la semana

Pronóstico para Tucumán: el lunes estará gris y la temperatura subirá durante la semana

Murió Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Murió Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

En Tucumán conviven 69 impuestos, tasas y contribuciones

En Tucumán conviven 69 impuestos, tasas y contribuciones

La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán

La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán

Comentarios