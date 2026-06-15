Osvaldo Jaldo se ubicó entre los tres gobernadores con mejor imagen del país

Resumen para apurados
- En junio de 2026, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se ubicó como el tercer mandatario con mejor imagen de Argentina, según un informe de la consultora CB Global Data.
- Con un 54% de aprobación, Jaldo escoltó a los gobernadores de Salta y Neuquén. En el mismo sondeo, la intendenta capitalina Rossana Chahla alcanzó el sexto puesto a nivel nacional.
- A pesar de registrar leves caídas respecto a mayo, estos resultados posicionan fuertemente a la gestión tucumana en el escenario político y el debate federal para el futuro.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se posicionó como el tercer mandatario provincial mejor valorado de la Argentina, según el último informe de la consultora CB Global Data, correspondiente al mes de junio de 2026.
Con un 54% de imagen positiva, el tucumano integra el lote de los tres dirigentes provinciales con mayor aprobación ciudadana en sus respectivos territorios.
El podio federal quedó liderado por el salteño Gustavo Sáenz, quien encabeza el ranking con el 54,6% de imagen positiva, seguido de cerca por Rolando Figueroa, de Neuquén, con el 54,4%. Inmediatamente después se ubica el mandatario tucumano.
El estudio pormenorizado para Tucumán, basado en una muestra de 1.062 casos recolectados entre el 1 y el 4 de junio de 2026, reveló la composición detallada de la mirada de los tucumanos sobre la gestión de Jaldo:
- Imagen positiva (54%): se conforma por un 22,6% que califica su gestión como "Muy Buena" y un 31,4% que la considera "Buena".
- Imagen negativa (42,3%): desglosada en un 13,0% de calificación "Mala" y un 29,3% de "Muy Mala".
- No sabe- o contesta (NS/NC): se ubicó en el 3,7%.
A pesar de conservar su lugar de privilegio en el top 3 nacional, Jaldo registró una leve caída respecto de la medición de mayo de 2026, cuando su imagen positiva se situaba en el 55,1%.
Chahla, en el sexto puesto municipal
El estudio de CB Global Data también incluyó un apartado para los principales intendentes a nivel federal. En este rubro, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, logró ubicarse en la sexta posición del ranking de los municipios relevados.
Chahla registró un 56,5% de imagen positiva -compuesta por un 29,1% de "Muy Buena" y un 27,4% de "Buena"- contra un 39,0% de imagen negativa y un 4,5% de NS/NC, sobre una muestra local de 695 casos.
Al igual que el gobernador, la intendenta capitalina experimentó un retroceso mensual en comparación con el 58% que ostentaba en mayo.
Ficha técnica de la investigación
El relevamiento general para el ranking interprovincial de gobernadores abarcó las 23 provincias argentinas más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Evaluó a una población objeto de estudio mayor a 18 años, mediante un tamaño de muestra total de 24.620 casos (con promedios de entre 900 y 1193 casos por provincia). La recolección se realizó mediante cuestionarios estructurados online (CB CAWI Research) entre el 1 y el 4 de junio de 2026, con un error de muestreo promedio de +/- 2,9 a 3,3%.