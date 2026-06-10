Catalán, contra Jaldo por el déficit provincial: “Se recauda menos, se gasta más y se invierte menos”

A través de una publicación en sus redes sociales, el libertario advirtió que la Provincia volvió a registrar déficit financiero y sostuvo que el principal problema no es únicamente la caída de la recaudación, sino la calidad del gasto público. “Los datos oficiales publicados en el Portal de Responsabilidad Fiscal de Tucumán muestran que la Provincia volvió a tener déficit financiero en el primer cuatrimestre: $140.941 millones medidos en pesos de enero de 2026. El gasto real de la Provincia aumentó 6,8%”, expresó.