Catalán, contra Jaldo por el déficit provincial: “Se recauda menos, se gasta más y se invierte menos”

Resumen para apurados
- Lisandro Catalán (LLA) criticó al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, tras revelarse un déficit de $140.941 millones en el primer cuatrimestre por el aumento del gasto público.
- Los datos oficiales muestran que el gasto real aumentó un 6,8% y la inversión en obra pública representó solo el 2,3%, en un contexto de alta presión tributaria provincial.
- Catalán planteó la necesidad de una reforma profunda en Tucumán para reducir el gasto, bajar impuestos y atraer inversiones alineadas con el rumbo económico del Gobierno nacional.
El presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, cuestionó con dureza la administración del gobernador Osvaldo Jaldo luego de que se conocieran los datos fiscales oficiales correspondientes al primer cuatrimestre del año.
A través de una publicación en sus redes sociales, el libertario advirtió que la Provincia volvió a registrar déficit financiero y sostuvo que el principal problema no es únicamente la caída de la recaudación, sino la calidad del gasto público. “Los datos oficiales publicados en el Portal de Responsabilidad Fiscal de Tucumán muestran que la Provincia volvió a tener déficit financiero en el primer cuatrimestre: $140.941 millones medidos en pesos de enero de 2026. El gasto real de la Provincia aumentó 6,8%”, expresó.
Según señaló, la situación evidencia un problema estructural en la administración de los recursos públicos. “No solo se recaudó menos y se gastó más: también se gastó peor”, afirmó.
Remarcó además que el gasto de capital, donde se contabilizan las inversiones en infraestructura y obra pública, representó apenas el 2,3% del gasto ejecutado por la Provincia durante el período analizado. “Eso significa más gasto corriente, menos inversión y una provincia con menor capacidad para hacer obras, mejorar servicios y generar condiciones para crecer”, sostuvo.
El referente opositor también vinculó estos números con la elevada presión tributaria que soportan los sectores productivos tucumanos. En ese sentido, aseguró que la provincia continúa siendo una de las jurisdicciones con mayor carga impositiva del país.
Finalmente planteó la necesidad de una transformación profunda del Estado provincial para acompañar el rumbo económico impulsado por el Gobierno nacional. “Los tucumanos sólo podremos aprovechar las oportunidades que ofrece el nuevo rumbo nacional si cambiamos de raíz el funcionamiento del Estado provincial. Debemos captar inversiones con menos despilfarro, más inversión en infraestructura, reglas claras y una estructura tributaria que no espante al sector privado”, concluyó.