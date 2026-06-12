El gobierno de Milei vuelve a buscar el apoyo de gobernadores para sostener su gestión

Resumen para apurados
- Este viernes, el ministro Santilli busca en Argentina el apoyo de gobernadores como Frigerio para destrabar el tratamiento de la reforma electoral en el Congreso nacional.
- Tras reunirse con varios mandatarios, el oficialismo enfrenta la resistencia de bloques aliados para eliminar las PASO, lo que reactiva la negociación de cambios técnicos.
- El éxito de estas negociaciones definirá la viabilidad de implementar cambios clave como la Boleta Única, Ficha Limpia y la posible transformación de las PASO en optativas.
Mientras continúa la polémica por la situación patrimonial de Manuel Adorni, el gobierno de Javier Milei concentra esfuerzos en otro frente clave de su agenda: reunir apoyos políticos para impulsar la reforma electoral y destrabar su tratamiento en el Congreso nacional
En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, se reúne este viernes con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, uno de los mandatarios provinciales que ya expresó públicamente su respaldo a la eliminación de las PASO.
El encuentro forma parte de la estrategia que viene desplegando la administración libertaria para fortalecer acuerdos con las provincias y evaluar las posibilidades concretas de avanzar con la iniciativa legislativa, consignó TN.
La reforma electoral continúa siendo una de las prioridades del oficialismo, aunque permanece condicionada por las diferencias que mantiene con bloques aliados respecto del futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Santilli fue designado por la Casa Rosada como principal interlocutor con los gobernadores para encarar las conversaciones vinculadas a la reforma. En las últimas semanas mantuvo una intensa agenda de reuniones con mandatarios de distintos espacios políticos para explorar posiciones y sumar respaldos al proyecto.
Días atrás, el funcionario recibió en Casa Rosada al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien luego del encuentro manifestó su apoyo a la eliminación de las PASO. “Las internas deben resolverse dentro de los partidos”, sostuvo el mandatario catamarqueño tras la reunión.
Ese respaldo fue considerado un avance importante para el oficialismo, que busca ampliar consensos en una discusión que todavía genera reparos entre sectores dialoguistas. En paralelo, Santilli también mantuvo reuniones con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; con el mandatario salteño, Gustavo Sáenz; y con otros referentes provinciales en distintos ámbitos de negociación.
El Gobierno nacional intenta combinar las discusiones legislativas con los reclamos de los gobernadores vinculados a recursos, infraestructura y obras públicas.
En ese contexto, Frigerio aparece como un aliado relevante para la estrategia oficial. El gobernador entrerriano ya había expresado públicamente su apoyo a la eliminación de las primarias y figura entre los mandatarios que negociaron acuerdos políticos con La Libertad Avanza (LLA) de cara a los próximos desafíos electorales.
También en Mendoza existen señales favorables. Funcionarios vinculados al gobernador Alfredo Cornejo manifestaron una posición coincidente respecto de la necesidad de avanzar con cambios en el sistema electoral.
Sin embargo, los apoyos obtenidos hasta el momento no alcanzaron para destrabar definitivamente el proyecto. La eliminación de las PASO sigue siendo uno de los puntos más sensibles en la negociación con los bloques aliados, especialmente con sectores del radicalismo, el PRO y otros espacios dialoguistas que condicionaron su acompañamiento a modificaciones en ese capítulo de la reforma.
Frente a ese escenario, el Gobierno nacional comenzó a evaluar alternativas para construir consensos. Entre las opciones bajo análisis aparece un proyecto impulsado por el jefe del bloque radical en el Senado, Eduardo Vischi, que propone convertir las PASO en optativas en lugar de eliminarlas.
La iniciativa establece que la participación ciudadana en las primarias deje de ser obligatoria y permite que los partidos sin competencia interna no tengan que participar de esa instancia. Además, incorpora mecanismos de preinscripción de electores, modificaciones organizativas y herramientas digitales para validación de identidad mediante plataformas oficiales.
La reforma electoral impulsada por el oficialismo también contempla otros cambios. Entre ellos figura la incorporación de un casillero para votar lista completa en la Boleta Única Papel, un proyecto de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas condenadas en segunda instancia y modificaciones al financiamiento partidario, con la eliminación de aportes estatales y cambios en los límites para contribuciones privadas.