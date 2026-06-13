Las claves para entender la estrategia del PJ de adelantar las elecciones de 2027

Fara no consideró viables las versiones referidas a una posibilidad de que el armado liderado por el presidente Javier Milei también busque adelantar los comicios nacionales. “No es constitucionalmente posible. La elección debe hacerse dentro de los 60 días de la asunción del nuevo gobierno. Todo lo que se puede adelantar es al 10 de octubre, que sería, básicamente, 15 días. Pero para eso hace falta reunir el Congreso; hay que tener la mitad más uno de legisladores totales, no solo de los presentes... No es viable. Y por supuesto, cualquier intento sería rechazado por la Cámara Nacional Electoral, y sobre todo por la Corte Suprema”, manifestó el consultor.