Estela de Carlotto despidió a Taty Almeida: "Esta noticia inesperada me duele en el alma"

En su última participación pública durante la marcha del 24 de marzo por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, Almeida había destacado la presencia de las nuevas generaciones y se mostró convencida de la continuidad de la lucha. “Ya hemos pasado la posta, de a poquito porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie”, afirmó entonces.