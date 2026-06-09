Tucumán: confirmaron la restitución de la identidad biológica del nieto recuperado N°128

Resumen para apurados
- El Banco de Datos Genéticos de Argentina confirmó en Tucumán la identidad paterna de Marcos Ramos, nieto 128, completando su filiación con el desaparecido Pastor Campos.
- Tras recuperar su identidad materna en 2018, un estudio de ADN con su tía paterna dio un 99,99% de compatibilidad, reconstruyendo su historia biológica tras casi 50 años.
- La confirmación se da antes del juicio del 17 de junio contra Carlos Vega, único acusado por la sustracción y sustitución de identidad de Ramos y de su hermano.
Los estudios de ADN realizados por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) confirmaron el vínculo biológico paterno entre Marcos Eduardo Ramos, nieto restituido N°128, y Pastor Dante Campos, desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. La notificación fue realizada por la Oficina de Derechos Humanos de Tucumán, dependiente de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) y coordinada por el fiscal federal Pablo Camuña.
La evidencia genética analizada determinó que la muestra aportada por Ilda del Valle Campos, hermana de Pastor Dante Campos, presenta una compatibilidad del 99,99% con el parentesco biológico de Ramos. El resultado permitió identificar su rama paterna y reconstruir así su identidad biológica completa, según consignó el sitio Fiscales.gob.ar.
Ramos había recuperado su identidad en agosto de 2018, cuando el BNDG confirmó su vínculo materno con Rosario del Carmen Ramos, también desaparecida durante el terrorismo de Estado en Tucumán. Con el nuevo estudio, se logró restablecer plenamente su identidad como hijo de Pastor Dante Campos y Rosario del Carmen Ramos, y posibilitar su encuentro con una nueva parte de su familia biológica luego de casi 50 años.
La confirmación de su identidad biológica completa se produjo en la antesala del juicio oral que comenzará el próximo 17 de junio, en el que se analizarán los hechos de sustracción, retención, ocultamiento y sustitución de identidad sufridos por Ramos y su hermano Elías Ismael Suleiman.
El caso y la elevación a juicio
Al momento del nacimiento de Marcos Eduardo Ramos, su padre ya se encontraba en la clandestinidad y se presume que no llegó a conocerlo. Posteriormente fue secuestrado y permanece desaparecido. Su madre, Rosario del Carmen Ramos, fue privada ilegalmente de la libertad en varias oportunidades y fue vista por última vez entre noviembre y diciembre de 1976.
Ese mismo año, cuando Marcos tenía pocos meses de vida, fue secuestrado junto a su medio hermano Elías Ismael Suleiman, de 8 años, de la vivienda donde ambos permanecían al cuidado de una familia. Los niños fueron trasladados por la fuerza a una casa de Tafí Viejo en la que había otros menores y allí fueron separados. No volvieron a encontrarse hasta 2018.
Según la investigación, Ramos fue posteriormente apropiado por Víctor Lucio Sánchez, alias “Pecho i' Tabla”, quien se desempeñaba como Personal Civil de Inteligencia del Destacamento de Inteligencia 142 del Ejército Argentino en Tucumán, cargo obtenido gracias al aval ideológico y moral del imputado Carlos Alberto Vega, capitán del mismo destacamento y jefe de Actividades Especiales de Inteligencia durante el año 1976 en la provincia.
La causa fue elevada a juicio en abril de 2025. Debido al fallecimiento de otros imputados durante la tramitación del expediente, el único acusado que llegará al debate es Vega. De acuerdo con la acusación, desde su rol funcional y cercanía personal con Sánchez, el excapitán será juzgado como partícipe necesario de la sustracción y sustitución de identidad de Ramos -segundo nieto recuperado en la provincia- y por haber sustraído y tornado incierta la identidad de su hermano mayor, Suleiman.
La acusación sostiene que, en ese caso, las maniobras investigadas tuvieron como consecuencia tornar incierto su estado civil, mientras que respecto de Ramos implicaron la modificación de su identidad mediante la falsificación de la documentación utilizada para acreditar sus datos personales.