Tucumán: confirmaron la restitución de la identidad biológica del nieto recuperado N°128

La causa fue elevada a juicio en abril de 2025. Debido al fallecimiento de otros imputados durante la tramitación del expediente, el único acusado que llegará al debate es Vega. De acuerdo con la acusación, desde su rol funcional y cercanía personal con Sánchez, el excapitán será juzgado como partícipe necesario de la sustracción y sustitución de identidad de Ramos -segundo nieto recuperado en la provincia- y por haber sustraído y tornado incierta la identidad de su hermano mayor, Suleiman.