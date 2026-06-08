Militares podrán tener un segundo empleo: el Gobierno los habilitó a trabajar como Uber, repartidores o en seguridad privada

Mientras el Gobierno presenta la medida como una herramienta para ampliar oportunidades laborales, la discusión de fondo sigue siendo la misma: cuánto debe ganar un integrante de las Fuerzas Armadas para no depender de un segundo empleo. La resolución abrió un debate incómodo sobre la realidad económica de quienes tienen a su cargo la defensa nacional y sobre el nivel de ingresos necesario para garantizar una carrera militar plenamente profesionalizada.