Quién era Lucas Vignale, el argentino que murió junto a Gaspi en el accidente de Río de Janeiro
Lucas Vignale era realizador audiovisual. Participó en la fotografía de videoclips musicales, fue pareja de la ex nadadora olímpica Delfina Pignatiello y elaboró producciones que llegaron a festivales internacionales de cine.
Resumen para apurados
- El cineasta Lucas Vignale y el youtuber Gaspi murieron el domingo en Río de Janeiro, Brasil, tras un choque de helicópteros que dejó un saldo de seis víctimas fatales.
- El accidente ocurrió al colisionar dos naves en el aire. Vignale, de 28 años, era un destacado realizador audiovisual que colaboró con músicos como Bizarrap, Wos y Nicki Nicole.
- La muerte de ambos jóvenes genera gran conmoción en el ambiente artístico y digital argentino, donde miles de seguidores despiden con dolor su trágico e inesperado final.
Un choque entre helicópteros este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la urbe de Río de Janeiro dejó seis víctimas fatales entre las que se encontraban dos argentinos, el realizador audiovisual Lucas Vignale y el youtuber Gaspi. La violenta colisión desintegró parte de las estructuras de ambos vehículos, provocando una peligrosa lluvia de piezas metálicas, hélices y fragmentos de fuselaje sobre las calles, edificios residenciales y comerciales aledaños, mientras una de las naves cayó en un estacionamiento provocando un incendio masivo. Ambas figuras se encontraban en la localidad brasileña y habían compartido contenido en sus redes sociales.
Lucas Vignale, de 28 años, falleció en el accidente durante la mañana del domingo en la costa carioca. El joven era oriundo de la Ciudad de Buenos Aires y se formó como cineasta y productor, graduado de la Universidad del Cine (FUC). Este había participado junto a Gaspar Prim Díaz en la previa de su pelea en la “Velada del Año V”, el evento de boxeo que organiza el streamer Ibai Llanos en España.
Colaboraciones con grandes de la música
Durante su carrera, Vignale se dedicó a la creación independiente y llegó a tener colaboraciones con artistas como Bizarrap, Duki, Wos, Trueno y Nicki Nicole. Su última obra audiovisual para un videoclip musical fue para el EP de Wos, Ilusión Supersport, un cortometraje de 14 minutos donde participó junto a otros realizadores, montajistas y fotógrafos.
En paralelo, Vignale avanzó en proyectos cinematográficos. En 2025 presentó junto al actor Lorenzo “Toto” Ferro (protagonista de “El ángel de la Muerte”, filme que retrata la vida del asesino Carlos Robledo Puch) el cortometraje La pasión en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), donde obtuvo un premio estímulo al séptimo arte argentino. Ambos continuaron esa colaboración y llegaron incluso a la sección Perspectives del Festival Internacional de Berlín en 2026, con la película “El tren fluvial”.
Su vínculo con la ex nadadora olímpica Delfi Pignatiello
Su sensibilidad artística también lo llevó a cruzar caminos con el deporte. Tiempo atrás, Vignale fue pareja de la nadadora olímpica Delfina Pignatiello. El realizador fue el director de Kompressor, el emotivo y autorreferencial cortometraje en formato de videoclip musical lanzado para el dúo Yesan y Brian Taylor, que tuvo a la propia Pignatiello como gran protagonista y parte del equipo creativo a un año de su retiro del alto rendimiento.
El recuerdo en las redes y un posteo "premonitorio"
Antes de dedicarse de lleno al plano de las cámaras, Vignale también tuvo un paso por el rugby y formó parte de las divisiones juveniles del Club Liceo Naval. En su cuenta de Instagram, donde compartía parte de sus proyectos profesionales y personales, su comunidad creció exponencialmente y hoy cuenta con casi 90 mil seguidores que despiden con dolor al artista.
Horas antes del accidente, Vignale había compartido en sus redes sociales imágenes de su estadía en Río de Janeiro. Entre ellas un registro del Cristo Redentor envuelto en niebla acompañada únicamente por la palabra “#Dios” y que causó conmoción en redes sociales, generando reacciones que describieron el posteo como “premonitorio”. También difundió una imagen de Gaspi recostado frente al mar en una terraza con vista a la costa carioca.