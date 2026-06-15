Quién era Lucas Vignale, el argentino que murió junto a Gaspi en el accidente de Río de Janeiro

Un choque entre helicópteros este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la urbe de Río de Janeiro dejó seis víctimas fatales entre las que se encontraban dos argentinos, el realizador audiovisual Lucas Vignale y el youtuber Gaspi. La violenta colisión desintegró parte de las estructuras de ambos vehículos, provocando una peligrosa lluvia de piezas metálicas, hélices y fragmentos de fuselaje sobre las calles, edificios residenciales y comerciales aledaños, mientras una de las naves cayó en un estacionamiento provocando un incendio masivo. Ambas figuras se encontraban en la localidad brasileña y habían compartido contenido en sus redes sociales.