Tribunales

Caso Lebbos: absolvieron por el beneficio de la duda a otro policía que había sido acusado por encubrimiento

El fallo remarcó que las contradicciones del imputado no alcanzan el grado de certeza criminal indispensable para quebrar el estado de inocencia constitucional.

El policía Díaz, cuando fue detenido durante el juicio realizado en 2018.
El policía Díaz, cuando fue detenido durante el juicio realizado en 2018.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán absolvió por el beneficio de la duda al policía Díaz, acusado de encubrimiento en el emblemático caso de Paulina Lebbos por falta de pruebas concluyentes.
  • Díaz había sido detenido en el juicio de 2018. El fallo actual destaca que las contradicciones del imputado no bastan para romper su estado de inocencia constitucional.
  • Esta resolución subraya la exigencia de pruebas rigurosas para condenar, impactando en el cierre de uno de los casos de impunidad más resonantes de la historia tucumana.
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