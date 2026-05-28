Caso Lebbos: absolvieron por el beneficio de la duda a otro policía que había sido acusado por encubrimiento

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán absolvió por el beneficio de la duda al policía Díaz, acusado de encubrimiento en el emblemático caso de Paulina Lebbos por falta de pruebas concluyentes.
- Díaz había sido detenido en el juicio de 2018. El fallo actual destaca que las contradicciones del imputado no bastan para romper su estado de inocencia constitucional.
- Esta resolución subraya la exigencia de pruebas rigurosas para condenar, impactando en el cierre de uno de los casos de impunidad más resonantes de la historia tucumana.
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